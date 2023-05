„Întâlnirea a avut loc vineri dimineaţă (n.r. – săptămâna trecută), când, ca de fiecare dată, făceam vizita zilnică la solarii. Notam câteva observaţii privind fenologia tomatelor, când, pe folia din solar, la câteva rânduri distanţă de mine, am auzit un zgomot, m-am apropiat şi am văzut că se plimba încet un arici. Fiind pentru prima dată când am văzut un arici atât de aproape, eram încântată de gingăşia lui, iar tot privindu-l am observat că avea două căpuşe pe năsuc. De aceea, am chemat colegii în ajutor şi am dus ariciul în laborator, unde i-au fost scoase cele două căpuşe”, a spus Elena Barcanu, cercetător în cadrul Staţiunii Legumicole, pentru Agerpres.

Ea a adăugat că a eliberat ariciul în câmp, „ştiind că ariciul este o comoară de nepreţuit într-o grădină”.

Trei zile mai târziu, „în solarul unde făceam rutina de preluare a datelor, am observat că furtunele de picurare erau mutate, am vrut să le aranjăm şi a fost cât pe ce să călcăm pe arici, numai că de data aceasta, avea şi doi pui”, a adăugat specialistul.

Pentru că aricii sunt consideraţi importanţi pentru sănătatea unei grădini cu legume, cercetătorii au decis ca animalele să rămână în continuare în locul în care şi-au făcut adăpost.

„În țară e război, iar ei ascund milioane de dolari în canapea!". Șoc la Kiev, după arestarea președintelui Curții Supreme

„Zilele trecute am surprins-o pe mama arici cum mânca ouă de furnici. Am văzut că îi place în solarul nostru, de aceea nu o deranjăm să o mutăm, numai că trebuie să fim foarte atenţi pe unde călcăm”, a mai punctat cercetătorul din cadrul SCDL Buzău.

Ea a enumerat beneficiile pe care le aduce prezenţa aricilor printre culturi, printre care mâncatul dăunătorilor, polenizarea, aerisirea solului și mâncatul șoarecilor.

Potrivit specialiştilor, aricii joacă un rol important şi în diversitatea ecologică, prezenţa lor în grădină atrăgând şi alte specii de animale care pot beneficia de aceleaşi condiţii favorabile pentru habitat.

