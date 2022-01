Teodora era elevă în clasa a IX-a a Liceului Ștefan Procopiu din Vaslui, iar profesorii o considerau o elevă de perspectivă. Săptămâna trecută sărbătorise alături de colegi zilele școlii și a fost premiată pentru rezultatele deosebite obținute la concursurile de fizică și de matematică.

Era cazată la internatul liceului, iar la sfârșit de săptămână a plecat acasă, la Tăcuta. Potrivit reprezentanților liceului, după ziua liberă de Mica Unire, marți, 25 ianuarie, diriginta Teodorei a fost anunțată de mama acesteia că fata nu poate ajunge la școală, deoarece este răcită.

Miercuri, mama Teodorei a mers la medicul de familie din sat pentru a o anunța că fiica îi este bolnavă. Tușea, avea febră și lua de câteva zile tratament de răceală. I-a spus că fata a efectuat acasă teste COVID de salivă, însă au ieșit negative. Medicul de familie i-a solicitat să se prezinte cu fiica la cabinet să o consulte și să efectueze un nou test COVID.

Joi dimineață, Teodora a ajuns însoțită de mama ei la cabinetul medicului de familie din sat. Se simțea foarte rău. După consultație, medicul a constatat că fata avea 80% saturația oxigenului în sânge astfel că a solicitat intervenția unei ambulanțe.

Momente dramatice în ambulanță

La fața locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Vaslui, format dintr-un asistent medical și un voluntar. Întrebată de cadrele medicale de ce s-a prezentat atât de târziu la medic, mama le-a spus că fata refuzase.

În drum spre spital, starea copilei s-a degradat continuu, cadrele medicale spun că întreba disperată dacă mai este mult de mers până la spital pentru că nu mai poate. La aproximativ 20 de kilometri de Vaslui, pe raza localității Solești, copila și-a pierdut conștiența. Echipajul medical a început să-i efectueze masaj cardiac, în timp ce ambulanța a continuat deplasarea către spitalul din Vaslui.

Asistenta medicală de pe Ambulanță și-a sunat colegii, solicitând echipajul de terapie intensivă în sprijin. Cel de-al doilea echipaj s-a întâlnit cu ambulanța la intrarea în municipiul Vaslui, la câteva sute de metri de Spitalul Județean de Urgență Vaslui.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medicul urgentist venit în întâmpinare, copila nu a mai putut fi salvată.

Plânsă de colegi și profesori

Vestea morții elevei de 15 ani a îndoliat Liceul Ștefan Procopiu din Vaslui. Diriginta Teodorei a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii că eleva s-a stins.

„Dragi prieteni virtuali, s-a petrecut un lucru absolut neașteptat… am pierdut o elevă… un suflet frumos și curat!

Mă gândesc că sunt oameni pe care îi cunoști de mulți, mulți ani și care au trecut pe lângă tine, însă despre care îți trebuie timp să te gândești ce au însemnat sau ce înseamnă pentru tine și sunt oameni care, în patru luni îți pot lăsa niște amintiri foarte plăcute.

Alături de elevii clasei a IX-a A, de la Liceul Ștefan Procopiu Vaslui, printre care era și Teodora, în 4 luni am realizat o mulțime de activități care, într-un fel sau altul, ne-au determinat să ne cunoaștem: am avut activități despre trăsăturile unui caracter pozitiv, despre comunicare non-violență, despre lectură și importanța acesteia, despre matematică și importanța acestei, despre istorie, despre neuroștiințe, am sădit câte un stejar, am participat la concursurile școlare prilejuite de Zilele școlii (fizică, matematică, fotografie, postere), unde Teodora a participat și la concursul de fizică, și la cel de matematică și a fost și premiată, ne-am sărbătorit (eu și Teodora având aceeași zi de naștere). E foarte trist ce s-a întâmplat! Dumnezeu să te odihnească, suflet frumos!

Nu am cuvinte să îi întăresc pe părinții acestui copil decât transmițându-le multă putere și condoleanțe!”, a transmis profesoara Isabela Mititelu, diriginta elevei.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Vaslui au anunțat că au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, fiind sesizați de cadrele medicale de moartea fetei de 15 ani. Polițiștii așteaptă efectuarea necropsiei, medicii legiști urmând a stabili cauzele decesului.

