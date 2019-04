Pe numele lui Deborah Sue Culwell au fost emise șapte capete de acuzare pentru vătămarea puilor cât palma și alte șapte pentru abandonarea patrupedelor.

Mama celor șapte cățeluși s-ar fi numărat printre cei 38 de câini descoperiți în locuința femeii, în urma arestării acesteia, relatează Ctvnews.ca.

Cazul a stârnit controverse, după ce au făcut publice imaginile surprinse de camerele de supraveghere în care Deborah Sue Culwell a aruncat la gunoi o pungă în care se aflau cățelușii și apoi a plecat de la fața locului cu mașina.

(Part 2): we are investigating a case of suspected felony animal cruelty in Coachella. Woman tossed bag of pups in Dumpster. #RivCoNow pic.twitter.com/Xd9ePVbZix

Autoritățile americane au publicat înregistrarea pe rețelele de socializare pentru ca femeia să fie identificată cu ajutorul cetățenilor. În cele din urmă, polițiștii au dat de urma lui Deborah Sue Culwell, după ce au verificat numărul de înmatriculare al autoturismului.

Întrebată de reporterii televiziunii KNBC-TV de ce a făcut gestul nemilos, femeia nu a făcut nicio declarație, după ce polițiștii au ridicat-o încătușată din locuința ei din Coachella, un oraș situat la 210 kilometri est de Los Angeles.

Potrivit sursei citate, cei cinci cățeluși și două cățelușe, care ar fi din rasa terrier metis, au fost supraviețuit miraculos, după ce au stat aproape o oră într-o pungă de plastic, aruncată la tomberon. Un bărbat a auzit scântecele micilor animale pe care le-a dus la un magazin din apropiere și apoi a luat legătura cu autoritățile.

În momentul în care au fost găsiți, cățelușii erau deshidratați și flămânzi. Aceștia au fost îngrijiți de un voluntar și urmează să ajungă într-un adăpost de unde pot fi adoptați.

A woman tossed these pups in a Dumpster in Coachella. News release posted on our Facebook pages. Pups OK. In foster care #RivCoNow pic.twitter.com/Jn2OMBSOZj

— RivCO animalSERVICES (@helpinRIVcoPETS) April 20, 2019