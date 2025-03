Imobilul aflat pe strada Trotuşului, nr. 17, în cartierul Bariera Vâlcii, este o ruină care se prăbuşeşte treptat. Casa, aflată în proprietatea Primăriei Craiova, a fost dată în folosinţă unei persoane care a decedat în 2019. De atunci, vecinii de la nr. 19 au solicitat Primăriei să rezolve problema, dar fără niciun răspuns.

„Casa este o ruină şi s-a prăbuşit pe gardul nostru, pe magazie şi pe conducta de gaz. De ani buni am sesizat primăria, dar nici un rezultat. Înainte, locuia aici o femeie amărâtă care, am înţeles că avea închiriat de la primărie. În 2019 a decedat chiriaşa şi casa a devenit insalubră, în curte au crescut bălării, veneau şobolanii peste noi, mirosea urât. Am tot sesizat primăria, iar în 2023 mi-au răspusn că acel imobil aparţine domeniului privat al primăriei şi este în administrarea RAADPFL. De atunci, deşi am revenit cu sesizările nu s-a făcut nimic”, s-a plâns femeia.

Imobilul de pe strada Trotuşului este o ruină, cu pereţii prăbuşiţi, grinzile căzute şi feroneria dispărută, iar singura construcţie rămasă este gardul. Primăria, care este proprietarul de drept, nu a oferit niciun răspuns de la ultima solicitare a femeii.

În 2023, primăria i-a răspuns că imobilul, aflat în administrarea RAADPFL, este insalubru şi regia trebuie să se ocupe de salubrizare. Craioveanca a depus o nouă solicitare în 13 ianuarie, dar după două luni nu a primit niciun răspuns, iar pe site-ul primăriei apare că solicitarea este „în lucru” de două luni.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Donald Trump a lăsat de înțeles că nu l-a vrut pe Klaus Iohannis la șefia NATO. Ce i-a spus președintele SUA lui Mark Rutte

Urmărește-ne pe Google News