O femeie din Iași și-a lăsat copiii într-un centru de plasament și a plecat din țară, după ce s-a îndrăgostit pe Facebook: „Cel mare chiar voia să ajungă la centru”

Copiii au ajuns la Serviciul pentru situații de urgență al DGASPC Iași cu puține haine și câte un pachet de biscuiți. Ei vor fi transferați în curând la DGASPC Brăila, județul lor de domiciliu.

Motivele abandonului

Nicoleta Iliuță a explicat decizia sa: „Îi las, vreau să mă duc la muncă. Îi las, nu am ce să fac. Vreau să plec în străinătate. Luna viitoare îmi găsesc de muncă, merge și concubinul meu cu mine. Mergem în Spania, la cules de castraveți.”

Femeia a menționat că intenționează să lucreze trei luni în Spania, apoi să se întoarcă acasă, urmând să repete acest ciclu. Ea a adăugat că noul său partener, cu care s-a mutat după doar o lună de la întâlnirea pe Facebook, lucrează ocazional și nu o poate ajuta financiar.

Istoric familial complicat

Nicoleta Iliuță mai are doi copii dintr-o căsătorie anterioară, care sunt în grija tatălui lor.

Ea a declarat: „Mai am doi copii, dintr-o relație anterioară, dar ei sunt în grija soțului. Am vrut să-i iau eu, să am eu grijă de ei, dar nu a vrut să mi-i dea. Când sunt mai mari, îmi este mai ușor să mă ocup de ei, dar așa mici, e greu. Acum, unul are 2 ani și unul, 5 ani. Nu sunt triști, cel mare chiar voia să ajungă la centru”.

Femeia a susținut că îi este mai ușor să îngrijească copii mai mari, dar este dificil să se ocupe de cei mici. Ea a luat decizia de a-i lăsa în grija statului în dimineața zilei respective, afirmând că nimeni nu a influențat-o.

Reacții și încercări de sprijin

Autoritățile locale și vecinii au încercat să o convingă pe Nicoleta Iliuță să-și păstreze copiii, dar eforturile lor au fost zadarnice. Femeia pare hotărâtă să plece în străinătate, promițând că îi va vizita pe copii când se va întoarce în țară.

Această situație tragică ridică întrebări serioase despre responsabilitatea parentală și sistemul de protecție a copilului. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile pentru cei doi băieți și dacă mama lor își va reconsidera decizia în viitor.

Cazul subliniază importanța suportului social și a intervențiilor timpurii pentru familiile vulnerabile, pentru a preveni astfel de situații extreme de abandon. Autoritățile competente vor continua să monitorizeze situația și să asigure bunăstarea copiilor afectați.

