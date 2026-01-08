Insuficient pentru funcționarea în regim de iarnă

„Deși este asigurată Ttur = 95°C, debitul actual de 5350 t/h este insuficient pentru funcționarea punctelor termice în regim de iarnă. Debitul solicitat prin notă de comandă este de 8000 – 8500 t/h. Presiunea actuală este de 2,7 bar fiind sun limita admisă. Presiunea este insuficientă pentru funcționarea punctelor termice în regim de iarnă. Presiunea solicitată prin notă de comandă este de 3.6 – 4 bar”, arată Termoenergetica într-un comunicat postat pe pagina de Facebook.

Totodată, compania precizează că „deși temperatura de tur este respectată (chiar depășită cu un grad), debitul și presiunea sunt semnificativ sub valorile solicitate, ceea ce confirmă necesitatea pornirii pompelor”.

„Agentul termic nu ajunge în calorifere”

Mai mult, arată Termoenergetica, „fără debit și presiune, agentul termic nu ajunge în calorifere, indiferent de temperatura comunicată public”.

„Cererea de pornire a unui șir de pompe la CTE Sud a fost reluată și astăzi, 08 ianuarie 2026, pentru a putea asigura încălzirea și apa caldă de consum, încă de la primele ore ale dimineții, însă reprezentanții Elcen nu au dat curs până la această oră acestei solicitări”, susține compania.

Elcen anunță că a reparat avaria și a reluat furnizarea apei calde

În urmă cu două zile, Elcen a anunţat că a reparat avaria apărută la un cazan de la CET Bucureşti Sud și a reluat furnizarea apei calde, dar dă vina pe altcineva. „Este important de subliniat că eventualele zone în care furnizarea căldurii sau a apei calde a fost sau este încă sistată, nu au nicio legătură cu activitatea Elcen, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de termoficare operată de Termoenergetica”, transmit reprezentanţii Elcen.

Reprezentanţii Elcen afirmă că nu au oprit niciun moment furnizarea de agent termic, însă acesta a avut o temperatură mai mică decât cea solicitată de Termoenergetica. „Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major”, susţine Elcen.

Totodată, compania precizează că „eventualele zone în care furnizarea căldurii sau a apei calde a fost sau este încă sistată, nu au nicio legătură cu activitatea ELCEN, ci țin de funcționarea și starea rețelei de termoficare operată de Termoenergetica”.

Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii la un cazan-turbină. Termoenergetica a anunțat duminică, pe Facebook, că defecțiunea la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață.









