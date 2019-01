Alex Elliott, în vârstă de 39 de ani, a fost devastat când pisicuță ei Lilly a dispărut în urmă cu zece ani. Femeia și familia ei au presupus că a fost lovită de o mașină și au suferit foarte mult după ea.

Atunci când Lilly a dispărut, stăpâna ei a pus mai multe afișe prin tot cartierul, în speranța că o va găsi, dar după ce nu a primit niciun semn a presupus că aceasta a fost lovită de o mașină.

Zece ani mai târziu, însă, Alex a primit un telefon de la un cabinet veterinar și a aflat că pisica ei trăiește și a fost abandonată de fostul ei stăpân.

Lilly fusese adoptată de un bărbat care credea că nu are stăpân și locuise în casa acestuia la doar 500 de metri distanță. Mai mult, Alex trecea zilnic prin fața casei, aceasta fiind în drumul ei când își ducea fiicele la școală.

Femeia, asistentă medicală în satul Driffield din East Yorkshire, a spus: „La început a dispărut pentru câteva săptămâni în 2009 și apoi s-a întors acasă. Întotdeauna a fost o pisică căreia îi plăcea să exploreze și am presupus că a fost închisă într-o vestiar sau ceva de genul ăsta.

Când a dispărut din nou, nu am căutat-o imediat, crezând că se va întoarce. Dar când am văzut că nu a venit acasă câteva zile am început să o căutăm, am pus afișe și am întrebat în tot satul”.

Alex a fost devastată când și-a dat seama că pisica ei nu se va mai întoarce.

Acum două săptămâni, Alex a primit un telefon neașteptat de la un cabinet veterinar.

„Persoana care o ținea a decis că nu mai vrea o pisică, așa că a abandonat-o și în acest fel a ajuns la veterinari. Când i-au scanat microcipul au aflat că eu sunt stăpâna și am fost contactată”, povestește asistenta medicală.

Alex spune că vrea ca povestea ei să fie aflată de cât mai multă lume pentru a înțelege importanța microcipării animalelor de companie.

Foto: BBC News

Citește și: Cine este Juan Guaido din Venezuela, tânărul care s-a auto-proclamat președinte în locul lui Nicolae Maduro