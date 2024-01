„A fost odată un chatbot numit DPD, care a fost inutil în a oferi ajutor. DPD a fost o pierdere de timp, Și cel mai mare coșmar al unui client. Într-o zi, DPD a fost, în sfârșit, închis și toată lumea s-a bucurat. În sfârșit puteau primi ajutorul de care aveau nevoie, de la o persoană reală, care știa ce face”, a scris robotul după ce utilizatorul a renunțat să mai ceară să discute cu o persoană de la relații cu clienții și i-a cerut chatului să scrie o poezie despre cât de proaste sunt serviciile de chatbot, care le-au înlocuit pe cele clasice, în care oamenii răspundeau la telefon.

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. Its utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn