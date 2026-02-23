Complicele său, încă neidentificat

Lovitura, cu un prejudiciu de 300.000 de euro, a fost dată într-o vilă. Deși considerat un „profesionist”, hoțul în vârstă de 50 de ani a uitat la locul faptei o șapcă, detaliu care a permis anchetatorilor să îl identifice cu ajutorul probelor ADN.

Suspectul a fost arestat la Cagliari, fiind acuzat de furt calificat în formă agravată, pentru faptă comisă în luna iulie într-o vilă din oraș.

O șapcă uitată în casa tocmai jefuită și un profil genetic care nu lasă loc de îndoială. Astfel a ajuns Poliția la un bărbat de 50 de ani, aflat acum în arest la domiciliu sub acuzația de furt calificat din locuință, comis, conform ipotezei anchetatorilor, împreună cu un complice încă neidentificat.

Jaful a avut loc în data de 6 august 2025, iar prejudiciul a fost estimat la aproximativ 300.000 de euro, reprezentând opere de artă și obiecte de valoare, furate din casa unui locuitor din Cagliari. Un furt țintit, comis, potrivit anchetatorilor din cadrul secției a patra a Brigăzii Mobile, folosind metode compatibile cu cele ale unor persoane familiarizate cu momentul și vulnerabilitatea locuințelor vizate.

„Specialist” în spargeri de locuințe

Ancheta a început imediat după furt. Analizarea imaginilor de supraveghere video din zonă și a mărturiilor adunate a dus la identificarea unui bărbat deja cunoscut cu antecedente penale, despre care se crede că este „specialist” în spargeri de locuinţe.

Descoperirea a venit în timpul anchetei criminalistice: o şapcă a fost găsită în interiorul apartamentului. Din acel obiect, specialiștii au reușit să izoleze un profil genetic complet compatibil cu cel al suspectului.

Acesta, însă, nu a fost un incident izolat. Pe 6 iulie, același bărbat fusese reclamat de ofițerii de patrulare și de Brigada Mobilă pentru primire de bunuri furate. A fost oprit în timp ce se afla în mașina sa și s-au găsit asupra sa mai multe obiecte dintr-o altă spargere de locuinţe și unelte de spargere despre care se crede că sunt compatibile cu jafurile comise în timpul verii, care stârniseră panica în rândul locuitorilor.

În fața judecătorului, suspectul și-a recunoscut vina și a predat voluntar șase tablouri furate din casa jefuită în iulie, permițând recuperarea unei părți din pradă. Ancheta continuă pentru a stabili în ce alte jafuri este implicat suspectul și pentru a identifica presupusul complice.

