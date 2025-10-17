Donald Trump spune că India nu va mai cumpăra petrol din Rusia

Donald Trump a declarat miercuri că Narendra Modi l-a „asigurat” că India nu va mai cumpăra petrol din Rusia. „Nu am fost mulțumit de faptul că India a cumpărat petrolul respectiv, iar astăzi m-a asigurat că nu va mai cumpăra petrol din Rusia. Acesta este un pas important. Acum vom face ca și China să procedeze la fel”, a declarat liderul republican de la Casa Albă.

Cabinetul lui Modi nu a reacționat deocamdată, în timp ce purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe a susținut că nu știe să fi avut loc o conversație telefonică între Trump și Modi.

Diplomația indiană, vagă în privința importurilor din Rusia

Ministerul indian de Externe a emis apoi un comunicat în care ține să sublinieze că India va rămâne un „importator semnificativ de petrol și gaze”, dar nu face nicio referire la Rusia și nici la discuția dintre Trump și Modi.

„Prioritatea constantă este de a proteja interesele consumatorilor indieni într-un mediu energetic instabil”, notează Ministerul indian de Externe, adăugând că țara urmărește „o diversificare adecvată”, inclusiv prin creșterea achizițiilor de petrol din Statele Unite.

Negocieri comerciale în curs între New Delhi și Washington

O delegație indiană se află în prezent în Statele Unite pentru negocieri pe teme comerciale, după ce Donald Trump a dublat tarifele, la 50%, pentru importurile din India, în speranța că Narendra Modi va renunța la petrolul rusesc.

Conform părții americane, reducerea achizițiilor de materii prime rusești este o condiție-cheie pentru reducerea tarifelor și încheierea unui acord comercial cu India.

„Actuala administrație americană și-a manifestat interesul pentru consolidarea cooperării energetice cu India. Discuțiile sunt în curs”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe.

Rafinării de stat din India se pregătesc de oprirea importurilor începând cu luna decembrie

În acest context, rafinăriile de stat din India și-au semnalat joi intenția de a-și crește importurile de GPL (gaz petrolier lichefiat) american, în detrimentul țărilor din Golf. În același timp, unele rafinării se pregătesc să oprească, din luna decembrie, importurile de petrol din Rusia, în condițiile în care comenzile pentru noiembrie au fost înregistrate deja.

Aceste pregătiri vin deși rafinăriile nu au primit încă un ordin direct. Informația provine de la trei surse din domeniu citate de Reuters sub rezerva anonimatului.

India, al doilea cel mai mare cumpărător de hidrocarburi rusești

Rusia, care își finanțează războiul cu bani din petrol și gaze, și-a exprimat încrederea în continuarea parteneriatului cu India. „Resursele noastre energetice sunt solicitate; acesta este un avantaj economic și practic, și sunt încrezător că partenerii noștri vor continua să colaboreze cu noi”, a declarat viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, referindu-se la India.

India, care nu importa petrol din Rusia înainte de 2022, este acum al doilea cel mai mare importator de hidrocarburi rusești după China. În septembrie, petrolul rusesc a reprezentat mai mult de o treime (34%) din totalul importurilor Indiei – o valoare estimată de Centrul pentru Cercetare a Energiei și Aerului Curat (CREA) la 2,5 miliarde de euro.

Cu toate că New Delhi nu a confirmat decoamdată declarațiile lui Trump, o oprire completă a importurilor de petrol ar avea un impact considerabil asupra finanțelor regimului de la Moscova.

