Imaginile difuzate pe televiziuni și pe rețelele de socializare arată resturile distruse ale unei macarale între stâlpii podului, în zona Shahapur, situată la aproximativ 80 de kilometri de capitala statului Mumbai.

Echipele de salvare încearcă să recupereze cadavrele, iar cel puțin 17 muncitori au fost declarați morți în urma incidentului.

„Profunde condoleanţe familiilor celor care şi-au pierdut viaţa”, a transmis premierul Narendra Modi într-o postare pe reţeaua socială X (Twitter).

#WATCH | Maharashtra: Rescue and search operation underway by NDRF after a girder machine collapsed in Thane’s Shahapur



A total of 15 bodies have been recovered so far and three injured reported: NDRF pic.twitter.com/fCeBkk4OZ0