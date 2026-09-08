Atacurile cu rachete rusești au lovit din nou Kievul marți, omorând două persoane și rănind alte șapte. Locuitorii au fost îndemnați să se adăpostească, iar apărarea antiaeriană a fost activată, relatează AFP.

Ucraina a raportat mai multe atacuri cu drone asupra Kievului

Serviciul de Urgență al Ucrainei a raportat, într-o postare pe Telegram, că dronele rusești au lovit districtele Borîspil și Fastiv, relatează France24.com și AFP.

„Ruşii au atacat districtele Borîspil şi Fastiv cu drone”, se arată în comunicatul citat de publicația franceză. În urma acestor atacuri, administrația militară a Kievului a emis o alertă de raid aerian, avertizând asupra unei amenințări iminente și îndemnând populația să se adăpostească.

Jurnaliștii AFP au relatat că mai multe explozii „puternice” au fost auzite în capitala ucraineană marți dimineață, iar zgomotul acestora a declanșat alarmele autoturismelor din centrul orașului. Conform agenției de știri de stat ruse TASS, pauza în atacurile asupra Kievului a luat sfârșit, confirmând reluarea operațiunilor militare.

Vladimir Putin ordonase pauză de trei zile, în timpul vizitei emisarilor americani

Pauza de trei zile a fost ordonată de liderul rus Vladimir Putin, în timpul weekendului, pentru a coincide cu vizita oficială a emisarilor președintelui american Donald Trump.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au deplasat la Moscova și Kiev pentru discuții menite să faciliteze reluarea negocierilor trilaterale de pace. Witkoff a declarat că întâlnirile cu oficialii din Ucraina și Rusia au înregistrat „progrese semnificative”, conform France24.com.

Ucraina ar fi atacat cu drone regiunea Saratov din Rusia

În paralel, guvernatorul regiunii Saratov din Rusia, Roman Busargin, a anunțat marți, prin intermediul aplicației Telegram, că un atac cu drone din partea Ucrainei a lovit infrastructura civilă din orașul Saratov, situat pe malul râului Volga.