O mămică din Baia Mare a avortat într-un lighean. Acuzații grave la adresa medicilor

Femeia în vârstă de 31 de ani s-a simțit rău de luni, iar bărbatul ei s-a întors acasă cu câteva medicamente iar apoi a sunat la ambulanță, pentru că nu mai putea de durere. A fost consultată de medicul de gardă care i-a prescis un tratament pentru infecție urinară și a fost lăsată să plece acasă. Durerile au continuat însă, iar omul a sunat de mai multe ori la serviciul de urgență, arată ziarmm.ro

„A patra oară am sunat și a venit ambulanța. Când au intrat au văzut copilul în placentă în lighean. În loc să-i acorde soției primul ajutor, pentru că e mama a patru copii doamna a stat și s-a uitat la mine. I-am zis să facă ceva pentru femeia mea și aceasta mi-a zis să nu mă agit. A consultat-o iar la urmă a trecut la bebeluș. A scos copilul din placentă l-a curățat și l-a întors în jos cu gurița ca să dea lichidul afară ca să nu-l înghită. Apoi mi-a zis că nu este speranță ca să trăiască bebelușul. Bun, am realizat acest lucru însă vă rog să salvați mama, i-am spus doamnei. Am mers la spital, la UPU. Am mers la biroul de Asistență Socială și i-am cerut niște detalii angajatei de acolo căreia i-am zis că vreau să fac o plângere. Patru medici au fost lângă soție în ambulanță ca să o stabilizeze, cred. După care au dus-o la sala de naștere că să o curate și să o salveze. Doamna dr. Diana Bonea a preluat-o. După aceea am primit o veste bună, că Ionela este bine și că din nefericire băiețelul a murit. Sunt în stare de șoc, nu-mi revin și soția este distrusă. Acum medicul tot merge la ea și își cere scuze. Degeaba, copilul e mort…„ a explicat Valentin Varadi, tatăl copilului decedat.

Dr. Vasile Pop, manager la Spitalul Județean de Urgenta „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare susține că medicul a procedat corect iar pacienta nu a avut la consultație iminența de avort.

„Ieri s-a prezentat pentru un consult o doamnă (n.r.-a dat numele femeii) la UPU, cabinetul de Obstetrică-Ginecologie, cu o simptomatologie pe care bolnava o afirma, de disurie, urinari frecvente. Domnul doctor a vrut să o rețină, i-a propus să rămână internată în spital și pacienta nu a vrut să rămână întrucât mai avea un copilaș de 10 luni și nu accepta sub nicio formă. Ea s-a dus acasă, s-a simțit rău, a chemat salvarea și s-a întors (n.r.-la spital) cu un avort, sarcină în luna 24 dacă nu mă înșel. Există frecvent situații în care o sarcină se complică cu infecții urinare, pacienta dacă e mai puțin orientată confundă simptomatologia urinară cu iminența de avort, care s-a și întâmplat. Nu a prezentat semne de avort la consult”.

