Se pare că o mașină a intrat într-o mulțime de oameni. Un reporter de la agenția de presă dpa relatează că o persoană stă întinsă sub o prelata, la fața locului. Nu este clar dacă este moartă sau grav rănită. Sunt resturi peste tot.

Es geht einfach so weiter... Mein Kollege ruft mich eben an und berichtet, dass vor ein paar Minuten ein Auto in #Mannheim ( am #Wasserturm ) mal wieder in eine Menschenmenge gefahren ist!!! Einfach unglaublich... pic.twitter.com/pp9zcHdYbp — Michel Jarre (@MichelJarre2) March 3, 2025

Potrivit informațiilor inițiale, un SUV negru a fost condus cu viteză mare de la Paradeplatz, către turnul de apă, într-o mulțime de oameni. Se spune că ar fi mai multe persoane rănite grav și numeroase servicii de urgență, la fața locului.

NOW - Car plows into a crowd of people at high speed in Mannheim, Germany. Police and rescue response underway.pic.twitter.com/v9Y1DlTAgQ — Disclose.tv (@disclosetv) March 3, 2025

Știre în curs de actualizare

