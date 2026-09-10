O mașină condusă de o șoferiță a luat foc pe DN5, în zona localității Daia, pe sensul de mers către București. Incendiul s-a produs pe pod, iar traficul către Capitală a fost blocat pentru intervenția pompierilor.

Nu au fost înregistrate victime. Potrivit ISU Giurgiu, șoferița a observat că ieșea fum din zona motorului. Femeia a tras pe dreapta pe un pod din localitatea Daia, de pe DN5, drumul care leagă Giurgiu de București, și a coborât din mașină. Imediat, mașina a fost cuprinsă de flăcări.

„Un autoturism a luat foc, în urmă cu puțin timp, pe DN5, în zona localității Daia. Evenimentul s-a produs pe pod, pe sensul de mers spre București. (..) Conducătoarea auto a observat că iese fum de la compartimentul motor, a oprit pe partea dreaptă și a coborât din autoturism. În scurt timp, acesta a fost cuprins de flăcări.”, a anunțat ISU Giurgiu.

Mai mulți șoferi care se aflau în trafic au încercat să stingă incendiul, însă nu au reușit să îl lichideze.

Mașină în flăcări pe DN5, la Daia, între Giurgiu și București Sursa foto: Captura Facebook/ ISU Giurgiu Libertatea

Pompierii au întâmpinat dificultăți pentru a ajunge la locul intervenției, deoarece traficul era blocat pe sensul către București. Polițiștii i-au sprijinit pentru a facilita accesul echipajului de intervenție.

Când au ajuns pompierii, mașina ardea în proporție de aproximativ 90%.

Potrivit primelor informații, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit.

„La sosirea echipajului, autoturismul ardea în proporție de aproximativ 90%. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.”

ISU Giurgiu le recomandă conducătorilor auto să verifice periodic instalația electrică și sistemele de ventilație și încălzire ale mașinii.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să se asigure că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate și să verifice eventualele scurgeri de carburanți sau lubrifianți.