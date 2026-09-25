O mașină în care se aflau şapte oameni a fost lovită de tren în Cepleniţa, județul Iași

Un autoturism în care se aflau șapte oameni a fost lovit de un tren care circula pe ruta Iași-Hârlău, joi noapte, în jurul orei 23.00, în zona localității Ceplenița, județul Iași. Deși patru pasageri au fost scoși din mașină de pompieri, toți cei implicați au refuzat evaluarea medicală și transportul la spital, informează News.ro.

Intervenția echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași a fost rapidă.

„Primul echipaj de intervenție a ajuns la fața locului la ora 23.16. Cele șapte persoane aflate în autoturism erau conștiente. Trei dintre acestea s-au autoevacuat, iar celelalte patru au fost scoase din autovehicul de către pompierii militari. În tren se aflau mecanicul, controlorul și doi pasageri, fără a fi înregistrate persoane rănite. În urma intervenției, toate persoanele implicate în eveniment au refuzat evaluarea medicală și transportul la spital”, au declarat reprezentanții ISU Iași, potrivit News.ro.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj de prim-ajutor calificat din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, compus din opt subofițeri.