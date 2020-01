De Mirela Petre, Adriana Oprea, Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan,

Pe site-ul contributors.ro, Sorin Nemeti vorbește despre greșelile comise de arheologii de la Târgoviște, dar și despre suspiciunea sa că statueta este un fals.

Cercetătorul relatează că, pe rețelele de socializare, arheologii au reclamat că modul prin care Elena Nițu, Marin Cârciumaru și echipa lor au regizat descoperirea umbrește descoperirea în sine.

„Îmi pare rău, dar eu citesc altfel acest film al evenimentelor. Mistificarea descoperirii este de fapt o fraudă prin care se creează, se contraface, deliberat un context unei piese pentru a o valida ca genuină. Venus de la Poiana Cireșului (n.r. Venus de Piatra Neamț nu a fost descoperită în situl Poiana Cireșului, ci într-un sit nou, aflat la 5 km distanță, numit PN1) este un fals grosolan și asta poate demonstra orice arheolog, fără să fie specialist în arta paleolitică, fără niciun studiu special de traseologie sau alte metode moderne”, scrie Nemeti în articolul său.



Sorin Nemeti reclamă asemănările prea fidele cu statueta Venus de Willendorf ca fiind o dovadă a falsului. „Imaginea aceasta este peste tot, în manualele de școală primară, în reclame, în filme (vezi Wendols Mother din The 13th warrior sau Old Mother din 10000 BC)”, punctează el.

Replici ale statuetei Venus din Willendorf din diverse materiale pot fi cumpărate de pe internet cu 35 de dolari. Astfel că aproape oricine, cu un pic de cultură generală, putea să introducă statueta de la Poiana Cireșului în seria tipologică a Venerelor paleolitice. Sorin Nemeti, cercetător și conferențiar la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca:

Cercetătorul clujean mai atrage atenția și asupra celor două adâncituri din brațele statuetei. În opinia sa, cele două adâncituri au fost realizate pentru a susține statuia în plan vertical, așa cum este expusă în vitrina muzeului.

„Uitându-mă atent la statueta de la Poiana Cireșului, o vreme nu am înțeles rostul celor două adâncituri de pe brațe. Ele nu se regăsesc la nici o Veneră paleolitică și nu le-am putut explica prin stilizare. (…) Am înțeles doar când am văzut o poză cu statueta în vitrină la Târgoviște. Acolo sârmele care susțin statueta sunt așezate sub adîncituri, când era mai simplu să fie puse exact în adânciturile respective. Pentru că din acest motiv au fost făcute, pentru susținere în timpul expunerii (cum au observat și alți colegi în discuții private). Statueta aceasta a fost expusă anterior într-un suport și asta este pentru mine o certitudine. Dacă cineva mă contrazice îl rog să îmi explice în alt mod rolul și rostul adânciturilor de pe brațe. Și, din câte știu eu, în paleolitic nu descoperiseră încă sârma”, mai scrie specialistul pe contributors.ro

Sorin Nemeti atrage atenția că acest caz umbrește arheologia din România în ansamblul ei și arheologii ca grup profesional.

Pentru celebritate și sper, din naivitate, niște colegi au fost dispuși să falsifice cu bună știință condițiile de descoperire ale unui artefact pentru a-i conferi credibilitate, pentru a-l valida ca original. Sorin Nemeti, cercetător și conferențiar la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca:

Cercetătorul face un apel la colegii săi arheologi la luarea unei poziții publice, devoalarea falsului și repudierea unor astfel de practici care dezonorează meseria de arheolog.



Sorin Nemeti, 46 de ani, a studiat și s-a format la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. dr. Mihai Bărbulescu. Doctor în istorie antică, Nemeti este specialist în istoria Daciei romane și istoria și arheologia epocii migrațiilor.



Reacția cercetătorului de la Cluj este a doua reacție publică a unui cercetător, după ce Mircea Anghelinu, cercetător din Târgoviște, a declarat că „Venus de la Piatra Neamț trebuie considerată un fals, până la certificarea de către specialiști independenți!”.

