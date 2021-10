O parte din „Podul Mare” din Cișmigiu s-a prăbușit. Libertatea a scris despre pericol de acum 5 luni

Cișmigiul este cel mai vechi parc din București. Întins pe 16 hectare, de amenajarea lui s-a ocupat Karl Fr. Wilhelm Meyer. În 1854 a fost inaugurat în mod oficial. Rând pe rând s-au construit diverse obiective, printre care „Podul Mare”, dar și „Podul de Nuc”.

Libertatea a avertizat din mai despre pericolul prăbușirii unei părți din pod

Cele două poduri au fost construite în 1930. Primul, cel mai impunător, are o lungime de 24,30 de metri şi o lăţime variabilă, cuprinsă între 4,09 şi 6,30 metri. Dar în ultimii ani, fără investiții serioase, acesta s-a degradat.

În luna mai a acestui an, în urmă cu fix cinci luni, Libertatea scria despre pericolul din Cișmigiu, în special despre „Podul Mare”. Atunci, erau două bucăți imense de beton la un pas de prăbușire, lucru care s-a și întâmplat între timp cu una dintre ele.

Nu există buget pentru reparații

Un afiș scris cu markerul prins între două sfori, singura protecție împotriva căderii în vid

O bucată serioasă de beton s-a desprins din pod, fiind abandonată pe pământ, la câțiva pași de lac. Un adevărat pericol pentru trecători, mai ales că noaptea zona nu este luminată. În locul bucății din celebrul pod din Cișmigiu a rămas doar o hârtie scrisă cu un marker verde: „Atenție! Pericol de accidentare” și o sfoară trasă pentru a susține hârtia. Atât și nimic mai mult!

Reprezentanții Primăriei București au transmis că pentru „«Podul Mare» a fost emisă autorizația de construire, urmând ca, imediat ce bugetul o va permite, să fie demarate lucrările”.

2019 este anul când s-a propus ultima dată consolidarea acestui pod. Potrivit indicatorilor tehnico-economici, proiectul discutat într-o ședință a Consiliului General al Municipiului Bucureşti urma să aibă o valoare totală de 3.328.047 de lei, dintre care lucrările de construcţii şi montaj reprezentau 2.647.110 lei.

Durata de finalizare a lucrărilor era estimată la opt luni. Dar propunerea a rămas pe hârtie, o partea a podului fiind acum prăbușit.

Clotilde Armand se ceartă cu Nicușor Dan pe Cișmigiu

Primăria Capitalei spune că va repara podul „imediat ce bugetul o va permite”

În urmă cu o lună, primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat că a fost votat proiectul care prevede trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Parcurilor Herăstrău şi Cişmigiu.

La scurt timp, Nicușor Dan a făcut declarații pe marginea subiectului: „Nu se pune problema ca Primăria Sector 1 să preia parcurile Cișmigiu și Herăstrău, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat în sectorul său și nici nu are capacitatea financiară pentru a face acest lucru. În acest moment, Primăria Sector 1 are chiar o datorie de 19 milioane de lei către PMB”.

Foto: Andrei Crăițoiu

