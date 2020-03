De Andreea Romaniuc Archip,

Spania este una dintre cele mai afectate țări de pandemia de Covid-19. Printre cei care se luptă cu acest virus se numără și o româncă. Inițial, femeia a pus stările de rău pe care le avea pe seama decesului înregistrat recent în familie. Ulterior avea să afle cruntul adevăr.

„Am început cu stare de vomă și diaree. Apoi au venit durerile musculare în absolut tot corpul. Pe drum până la metrou mă rugam să nu cad. Mă opream și mă țineam cu mâinile de genunchi pentru că nu mai simțeam siguranță în ei. Drumul până acasă a fost etern, cu vomă, o senzație de rău ce nu se mai termina. Am ajuns acasă și am sunat doctorița cu care mă întâlnisem în urmă cu câteva zile și care, când ne-am văzut, vrând să mă consoleze pentru decesul din familie, m-a îmbrățișat. Suntem bune prietene. Dânsa doar mi-a zis că mă va suna imediat, să stau liniștită. M-a sunat și m-a sfătuit să sun la un număr de telefon pe care mi l-a dat. A zis că nu poate vorbi mai mult, dar că urmează să îmi scrie. Am rămas liniștită vreo oră ca după aceea să-mi trimită un mesaj în care îmi spunea că ea a ieșit pozitivă la testul de coronavirus”, a povestit femeia pentru totuldespremame.ro

În toată această perioadă, românca a avut febră mare, a primit de la medici tratament acasă și a fost îngrijită de fiul, care prezintă aceleași simptome ca și mama lui. „Sistemul sanitar acum în Madrid este saturat. Se internează doar cei cu patologii cronice, cardiacii și astmaticii. Bieții oameni în vârstă nu știu cum vor rezista acestor dureri. Eu sunt stabilă acum. Cu febră, dar stabilă. Sunt slăbită, simt o presiune constantă în piept, o lipsă de aer, dar rezist”, a precizat ea pentru aceeași sursă.

Femeia nu s-a gândit nicio clipă să se întoarcă în România. Are rude în țară și se gândește că le-ar fi pus viața în pericol dacă ar fi venit acasă. „Am o mamă și frați acolo. Nici prin gând nu mi-a trecut să-i expun la așa ceva. Îi iubesc și tocmai pentru că nu vreau să treacă prin ce am trecut eu, prefer sa fiu acum departe de ei, dar știindu-i în siguranță”, a adăugat ea.

Citeşte şi:

Dezvăluiri din viața lui Dincă în arestul Poliției Capitalei. Gestul surprinzător făcut înaintea sărbătorilor și care este atitudinea față de polițiști

Emanuel Ungureanu acuză că sute de spitale din România aruncă sângele contaminat în chiuvete şi la WC: „Pericolul pentru sănătate e uriaș!”

Un tren de metrou a deraiat și stă înfipt în peretele depoului Berceni de un an. Metrorex abia a scos la licitație repunerea pe șine!

GSP.RO Cristi Chivu a răbufnit în direct! Mesaj dur pentru oameni: „Stați dracului în casă și lăsați țuica!”