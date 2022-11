O studentă din Iași povestește ce însemna să fii voluntar la agenția de modele Kasta Morrely: montat scene și întâmpinat invitații pe la nunți

Procurori ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) cercetează asociațiile Kasta Morrely și EuroDEMOS, fondate de Morel Bolea, despre care Libertatea a scris acum doi ani că sunt centre de abuz sexual și tortură.

După perchezițiile de pe 9 noiembrie, Morel Bolea a fost reținut, mai apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. În momentul arestului, procurorii l-au găsit înconjurat de 11 tinere. Ulterior, acesta a contestat decizia arestării preventive pentru 30 de zile și a fost eliberat de judecătorii Curții de Apel din Iași.

Dezvăluirile despre viața tinerilor care intrau în aceste organizații visând la defilări strălucitoare continuă să apară.

Morel Bolea

I s-a promis o viață de model

Libertatea a vorbit cu Ioana*, o tânără de 20 de ani care a fost implicată pentru aproape trei ani în Asociația Kasta Morrely, din care susține că „a reușit să plece la timp”. Tânăra povestește cum a fost abordată în 2017, când era în clasa a IX-a, de Mădălina Popa, coordonarea manechinelor de la organizație.

A oprit-o în cel mai mare mall din oraș, unde se plimba cu colegele, și i-a spus că are semnalmentele unui model: înaltă, fata având aproape 1,85 de metri, și frumoasă. A întrebat-o dacă ar vrea să intre în asociație pentru a deveni manechin la evenimentele Kasta Morrely, iar fata, care avea doar 15 ani, a fost sedusă de promisiunea unei vieți pe catwalk. L-a convins pe tatăl ei să o însoțească la sediu, pentru că Ioana era minoră și avea nevoie de consimțământul unui părinte.

Tinerele erau oprite pe stradă și ademenite să devină manechine

„L-am convins greu pe tata, dar îmi doream foarte mult să devin model”, povestește Ioana. Promisiunile celor de la agenție sunau foarte bine: va defila pe scene în fața unor designeri celebri, va face zeci de ședințe foto, se va deplasa peste tot prin țară, chiar și în străinătate.

Acum, studentă în primul an la Iași, Ioana zâmbește amar când spune: „bineînțeles că nimic din toate astea nu s-a întâmplat”. A fost folosită, spune ea, ca un fel de secretară la toate evenimentele asociației. A ieșit din Kasta Morrely acum doi ani, la scurt timp după dezvăluirile făcute atunci de Libertatea. Investigația arăta că atât Kasta Morrely, cât și EuroDemos, erau asemenea unor centre de tortură și abuz sexual.

Eveniment organizat Kasta Morrely Fashion Week. Foto: Facebook

„Ne ținea morală că vai ce mare este el, că are ordin cavaleresc”

Inițial, Ioana povestește că a fost obligată să urmeze un „curs de perfecționare” timp de 6 luni. A plătit peste 2.000 de lei, undeva în jur de 350 de lei pe lună, pentru a învăța cum să defileze și cum să se comporte ca un model, traineri fiind persoane din cercul de apropiați ai liderului Morel Bolea.

„Am casa plină de diplome, dar nu am primit nimic pentru banii plătiți. Cursurile se făceau oriunde, la sediul lor, la căminele studenților din universitățile din Iași, la Sala Polivalentă. Nu era un loc stabilit, se făceau în grabă. Dar acolo l-am cunoscut prima dată pe Morel Bolea”, povestește fata.

Morel Bolea a făcut parte din Ordinul Cavalerilor de Malta

Deși a declarat public în mai multe rânduri că el este doar președinte fondator, ca să se distanțeze de cele două asociații, și că nu participă la activitățile curente, Ioana povestește că Morel Bolea venea din când în când, inclusiv la aceste „cursuri de perfecționare”. Erau apariții meteorice, neanunțate, care se transformau în lungi monologuri ale liderului celor două asociații.

„Venea și ne ținea predică că nu știm să defilăm, că trebuie să lucrăm foarte mult ca să ajungem unde au fost celelalte fete. Am văzut și eu declarațiile sale că nu avea nicio legătură, dar nu e adevărat. E adevărat că venea foarte rar, dar ne ținea morală că vai ce mare este el, că a făcut aceste două asociații de la zero, că are și un ordin cavaleresc: ne arăta poze că este din acest ordin”, își amintește Ioana.

Morel Bolea a făcut, într-adevăr, parte din Ordinul Cavalerilor de Malta, o organizație umanitară care își are originile într-unul din cele mai vechi ordine catolice existente. Acesta a fost expulzat însă în urma dezvăluirilor Libertatea.

Discuții cu ușa închisă între Bolea și unele fete

Ioana povestește și că, uneori, liderul celor două agenții lua unele fete deoparte într-un birou din sediul Kasta Morrely. Nu a știut despre ce este vorba, fiindcă pe ea nu a chemat-o niciodată.

„Lua alte fete într-o cameră separată să vorbească nu știu ce cu ele, nu am înțeles niciodată. Am auzit cu ceva timp înainte de acele articole ale voastre de o fată care a plecat cu scandal, eu fiind atunci încă mică în asociație. Nu știu exact de ce a plecat, dar a fost cu scandal și avea treabă cu dumnealui”, mai spune Ioana.

Mereu a surprins-o sistemul ciudat de promovare în asociație: alte fete intrate după ea ajungeau mai repede să aibă roluri importante, deși lucrau mai puțin.

Voluntarii trimiși să primească invitați la nunți din Iași

Ioana povestește că fetele și băieții care visau să devină modele și să defileze pe scene la festivaluri de modă erau trimiși ca voluntari la mai multe evenimente ale Kasta Morelly și EuroDEMOS, diverse conferințe, dar și la tot felul de evenimente private, nunți și botezuri. Erau hostess, adică întâmpinau invitații și îi dirijau către mese.

Ioana spune că a refuzat să meargă la nunți, fiindcă nu i s-a părut potrivit să meargă la nunțile unor necunoscuți fără să fie plătită.

„Eu nu am participat la castinguri, mi-au spus mereu că o să particip la următoarea ediție, că nu sunt pregătită, dar am participat propriu-zis la muncă: ajutam modelele să se îmbrace, aduceam cafea, apă, mâncare, pregăteam mapele pentru spectatori pe scaunele lor”, își amintește tânăra.

Cei mai mici erau lăsați să intre pe scenă foarte puțin la final: „E mult spus defilat, pur și simplu anunța la final că aceștia sunt voluntarii și noi ne îmbulzeam pe scenă”.

Fetele și băieții visau să devină modele și să defileze pe scene la festivaluri de modă

Dacă nu participau „eram dați drept exemple negative în fața celorlalți voluntari”

Mai mult decât atât, voluntarii erau folosiți inclusiv pentru a monta și demonta scena pe care defilau modelele. Din imaginile pe care ni le-a pus la dispoziție Ioana se văd mai mulți colegi de-ai ei, mulți dintre ei minori, cărând stâlpii de aluminiu pe care era montată scena, urcându-se fără echipamente de protecție pe schele improvizate și târând după ei covoare lungi și grele, ce urmau a fi puse pe scenă. Fără o pregătire cu privire la siguranța muncii, potrivit Ioanei.

Tinerii târând după ei covoare lungi și grele pentru scena pe care defilau modelele la mai multe evenimente ale Kasta Morelly

„Eram «invitați» să fim voluntari la tot felul de evenimente, altfel eram dați drept exemple negative în fața celorlalți voluntari. Da, noi ridicam schelele, noi căram tot echipamentul, practic noi transformam integral Sala Polivalentă în sală de spectacol. Dura câteva zile tot montajul”, a explicat Ioana.

Kasta Morrely: „Orice am declara, dumneavoastră veți înflori”

Libertatea a cerut un punct de vedere conducerii Asociației Kasta Morrely cu privire la toate aspectele semnalate de Ioana.

„Nu vrem să declarăm nimic, pentru că orice am declara, dumneavoastră veți înflori: presa din România face mereu jocurile altora”, este singurul lucru pe care l-au spus reprezentanții Kasta Morrely.

ITM începe verificările

Costel Grojdea, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, a explicat pentru Libertatea că orice tip de muncă, în regim de voluntariat sau ca angajat, presupune un instructaj în domeniul sănătății și securității în muncă în prealabil.

Mai mult, acesta spune că intenționează să demareze o serie de controale la asociațiile din Iași. „Trebuie vă vedem un pic cum se face voluntariatul ăsta, pentru că și acesta este foarte bine reglementat de lege. Nu este suficient să spui că faci voluntariat undeva, trebuie să existe un contract semnat, trebuie delimitate activitățile. Vom realiza controale în perioada următoare în tot județul Iași”, a declarat Costel Grojdea.

*Numele tinerei a fost schimbat, pentru că aceasta a declarat că se teme pentru siguranța sa.

