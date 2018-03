O tânără din Bârlad a dispărut de acasă. Părinții acuză că a fost răpită!

O tânără din Bârlad a dispărut de acasă. Părinții acuză că fata, în vârstă de 19 ani, a fost răpită.

Fata a plecat de acasă în urmă cu două săptămâni și nu s-a mai întors până în present, iar tatăl său, disperat, face apel la cei care stiu ceva de fata lui să anunțe poliția, deoarece el crede că fata a fost răpită.

În ziua de 12 februarie a.c., Andreea Nadia Tantu, în vârstã de 19 ani, din municipiul Bârlad, a plecat în mod voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit pânã în prezent. Ultima datã a fost vãzutã la data de 12 februarie, orele 12.00, în municipiul Bârlad, deplasându-se pe strada Dimitrie Cantemir spre Podul Pescãriei, având asupra sa o sacoșã din plastic de culoare albã, notează Vremea Nouă.

„La momentul dispariției, tânãra purta o geacã din tercot de culoare bleumarin, cu glugã cu puf de culoare roz, pantaloni bleumarin si ghete pânã la gleznã, din piele de culoare neagrã. Semnalmente: înãltime aproximativã 1,60 m, greutate aproximativ 47 de kilograme, pãr brunet, drept, lung, constitutie atleticã, ochi cãprui, prezintã o cicatrice în urma operatiei de apendicitã. În prezent, politistii desfãșoarã activitãti specifice în vederea depistãrii persoanei dispãrute. Dacã ați vãzut aceastã persoanã sau aveți informații despre ea, anunțați cea mai apropiatã unitate de poliție sau apelați 112″, sunã comunicatul trimis de IPJ Vaslui cãtre presa localã.

„Fata a plecat de acasã pentru cã a sunat-o un prieten de-al ei, ca sã se întâlneascã cu el. Si nu am mai dat de ea. N-am mai auzit-o, n-am mai vãzut-o. Nu s-a mai întors. În schimb, am gãsit telefonul fetei, un Iphone de 2000 de lei cel putin, la prietenul cu care s-a întâlnit. De fapt, nu la el, ci la un alt tip din Bârlad, care l-a cumpãrat de la el, cu 550 de lei! Telefonul are aplicatie prin care poate fi gãsit si dacã nu stii parola la aplicatia respectivã, nu poti folosi telefonul. Omul care a cumpãrat, a vãzut numele meu pe telefon si a realizat cã acel telefon este suspect. M-a chemat si mi-a zis de unde l-a cumpãrat: de la prietenul fetei, cel care a chemat-o si a vãzut-o ultimul. Când l-am întrebat de unde are telefonul, ne-a zis cã fata i l-a dat lui în contul unei datorii! Dacã nici asta nu este suspect… Nu stiu ce-a declarat la politie, dar este foarte suspect. Vã rog, dacã puteti, scrieti ca sã ne contacteze cine stie ceva de fata mea. O fi ea majorã, are 19 ani, dar numai cine nu-i pãrinte nu stie cã poate sã aibã si 50 de ani, tot copilul tãu este si te îngrijorezi când pãteste ceva”, a spus Ioan Tantu.