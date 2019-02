Era depresivă, se simțea total nefolositoare fiicei ei. A luat în mână mai multe pastile și s-a așezat lângă pătuțul fetiței ei. Naomi a zâmbit în somn, topindu-i inima mamei ei.

Acel zâmbet a făcut-o pe mama ei să renunțe la gândul sinuciderii, a notat themirror.co.uk.

„Mă gândeam că sunt grasă, că nu-i sunt de niciun ajutor fetiței mele, că nu pot să mă joc cu ea în parc și că nici n-am curajul să iau acele pastile. I-ar fi mai bine fără mine. Am stat acolo, lângă pătuțul fetiței, până la 2 noaptea, cu pastilele lângă mine”, se gândea Jennifer în noaptea de 20 ianuarie 2016, când pusese la cale să se sinucidă.

Atunci, soțul femeii a venit acasă de la muncă șia rămas uimit când a văzut pastilele. „M-a întrebat: «Ce se întâmplă?». I-am spus că intenționam să mă sinucid. Mi-a spus: «Cum poți să crezi că ne-ar fi mai bine fără tine? Te iubim. Avem nevoie de tine». Era devastat”

Zâmbetul acela al lui Naomi i-a schimbat destinul. „Înainte să iau pastilele, fata a chicotit și a râs în somn. Atunci, parcă mi s-a luat un văl de pe ochi și m-am gândit: «Cum aș putea să-i fac așa ceva? Cum aș putea s-o las fără mamă?»”, a spus Jennifer. Atunci a înțeles că trebuie să schimbe ceva în viața ei.

„Toată lumea îmi spunea că sunt o balenă”

„Am fost batjocorită toată viața mea din pricina kilogramelor în plus. Chiar și când mă îmbrăcam frumos și mă aranjam pentru vreun eveniment, lumea îmi spunea că semăn cu o balenă. Nici nu mai ieșeam din casă, de frică să nu fiu jignită de oameni. Eram foarte tristă pentru că oamenii nu mă acceptau pentru cine eram.

Mi-am găsit confortul în mâncare. Am rămas prinsă în acest cerc vicios. Mâncam când eram stresată și nu făceam niciun pic de sport, pentru că nu ieșeam din casă. Și continuam să mă îngraș. Eram dependentă de mâncare. În fiecare an îmi juram că o să schimb asta.

Am renunțat să mai mănânc nesănătos și am început să fac sport. Am mers cu Billy prin magazine și am luat doar mâncare sănătoase. Am renunțat la mâncarea procesată. Nu știam să gătesc mâncare sănătoasă. Am început să iubesc să gătesc mâncare sănătoasă. Am slăbit câte 7-8 kilograme săptămânal”, a mai spus femeia.

Ea a făcut și un împrumut la bancă de 10.000 de lire sterline și a făcut o operație de micșorare a stomacului. „Operația a meritat. Mă simt mult mai bine acum. Mă simt minunat. Viața mea s-a schimbat radical. Niciodată nu m-am gândit că viața mea va fi cum arată acum”, a mai spus Jennifer Malik.

