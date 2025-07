Sputnik, un organ de propagandă al Kremlinului care face parte din grupul Rossia Segodnia, relatează că „încearcă să stabilească contactul cu jurnaliștii care au fost reținuți nemotivat”. Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Azerbaidjanului la Baku în legătură cu „acțiunile neprietenoase” ale autorităților azere și „reținerea ilegală” a doi așa-ziși jurnaliști.

Presa rusă a relatat luni despre percheziționarea sediului Sputnik din Baku. La fața locului s-au deplasat și angajați ai Ambasadei Rusiei în Azerbaidjan, dar poliția azeră nu le-a permis să intre în clădire. Șefa Rossiia Segodnia, Margarita Simonian, a declarat, la rândul ei, că nu-i poate contacta pe „jurnaliștii” de la Sputnik, iar website-ul Sputnik-Azerbaidjan și canalul de Telegram și-au încetat orice activitate de la ora locală 12.41.

Following a raid earlier today in Yekaterinburg, Russia, in which OMON Units with the Rosgvardiya reportedly killed, injured, and arrested a number of Azerbaijanis. Police in Azerbaijan have now raided offices and studios operated by the Russian state-owned news agency, Sputnik,… pic.twitter.com/RWuPDytSia