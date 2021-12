Kentucky, Arkansas, Illinois, Missouri, Tennessee și Mississippi sunt statele devastate de fenomenele meteo extreme.

În Kentucky, unde a fost declarată starea de urgență, cel puțin 70 de persoane au murit, după cum a anunțat guvernatorul Andy Beshear, adăugând că locuitorii statului au trecut ”printr-una dintre cele mai grele nopți din istorie”.

Unul dintre cele mai afectate orașe este Mayfield, unde o fabrică de lumânări a fost lovită de tornadă în timp ce peste 100 de angajați se aflau la serviciu. În această perioadă fabrica funcționa fără întrerupere pentru a satisface comenzile pentru lumânări de Crăciun.

40 de persoane au fost salvate, însă autoritățile se tem că înăuntru se află câteva zeci care și-au pierdut viața. Tornada a transformat fabrica într-o grămadă uriașă de bucăți de metal, butoaie cu substanțe chimice corozive și mașini și ”ar fi un miracol dacă se mai găsește altcineva în viață acolo”, spune Andy Beshear.

„Unii dintre ei au ieșit plângând. Și-au văzut soțul sau tatăl sau pe oricine altcineva și s-au aruncat imediat în brațele lor. Alți oameni… a ieșit o doamnă care parcă dansa, era atât de fericită că a scăpat de acolo”, a declarat pentru CNN comisarul Todd Hayden din comitatul Graves, despre oamenii salvați din mormanul de moloz.

„S-a schimbat peisajul… aici în Mayfield. Este un dezastru nemaivăzut până acum”, a spus locotenentul poliției de stat din Kentucky, Dean Patterson, adăugând că în timpul nopții au fost primite „zeci, dacă nu sute” de apeluri de la oameni care încercau să afle dacă cei dragi sunt bine.

Printre clădirile afectate se numără și o închisoare din comitatul Graves, unde 83 de deținuți au fost evacuați și trimiși către alte centre. Nicio persoană nu a fost rănită.

În Dawson Springs, orașul natal al tatălui guvernatorului, există o zonă în care ”nicio casă nu a rămas în picioare” și deocamdată nu se știe nimic despre oamenii care locuiau acolo.

În comitatul Warren, au fost raportate 12 decese, printre victime aflându-se și copii, potrivit datelor anunțate de autorități sâmbătă după-amiază.

Cele șase victime din Illinois sunt persoane care și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui depozit al companiei Amazon în orașul Edwardsville. 45 de oameni au fost scoși din clădirea dărâmată, iar una dintre ele a fost transportată la spital cu un aparat de zbor.

Tornada a lovit depozitul în momentul în care avea loc schimbul de tură și când mai mulți angajați veniseră să lase dubele Amazon ca să plece acasă cu propriile mașini. Acesta este motivul pentru care încă nu se știe câți oameni se aflau atunci în depozit.

Potrivit pompierilor, intervenția a fost foarte riscantă pentru că în clădire energia electică nu a fost întreruptă, a existat o scurgere de gaze, iar tornada a dus la fisurarea unei rețele de apă.

În orașul Monette din nord-estul statului Arkansas, cel puțin o persoană a murit într-un azil avariat de o tornadă, după cum a declarat primarul Bob Blankenship. Alte 20 de persoane au fost rănite.

De asemenea, o femeie și-a pierdut viața după ce a rămas blocată într-un magazin în apropiere de Leachville.

În Tennessee au fost raportate patru decese din cauza vremii severe. Guvernatorul Bill Lee spune că un bilanț mai grav a fost evitat datorită avertismentelor transmise populației.

„Locuitorii acelor comunități au fost anunțați despre pericolul și iminența acestor furtuni. Și în multe dintre cazuri, știm că au avut loc evacuări masive. Asta a redus pierderile de vieți omenești în comunitățile noastre”, a spus el.

Totodată, peste 400.000 de case și companii au rămas fără curent electric în opt state din sudul și vestul mijlociu al SUA, dintre care peste 130.000 în Tennessee și peste 60.000 în Kentucky, potrivit poweroutage.us.

Peste 100 de avertismente de tornadă au fost emise în SUA vineri seară, cele mai multe de până acum într-o zi de decembrie. Pe lângă tornadele multiple, în mai multe zone s-au produs furtuni însoțite de vânt puternic și grindină sâmbătă dimineața.

Președintele Joe Biden intenționează să meargă într-una dintre regiunile afectate de intemperii.

”Am fost informat despre tornadele devastatoare din centrul SUA. Pierderea unei persoane dragi într-o furtună ca aceasta este o tragedie de neimaginat. Lucrăm cu guvernatorii pentru a ne asigura că au tot ce le trebuie pe măsură ce căutarea supraviețuitorilor și evaluările daunelor continuă”, a transmis liderul de la Casa Albă pe Twitter.

