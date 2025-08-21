Șoferul a fost dat pe mâna poliției

Șoferul de taxi a ajuns în atenția anchetatorilor, dar nu din cauza prețului cerut pe cursă. Șoferul este anchetat acum pentru evaziune fiscală, deoarece nu ar fi emis nicio factură, potrivit cotidianului german Tagesspiegel, care citează presa din Croația.

Prețul exagerat cerut pe cursa de circa 1,5 kilometri nu face însă obiectul anchetei, deoarece tarifele taxiurilor din Croația nu sunt reglementate de lege, iar șoferii au „mână liberă”.

În luna mai, turista, pe care o chema Carol Cowan, a luat un taxi din gara centrală din Zagreb pentru a ajunge într-un punct din centrul orașului, la o distanță maximă de 1,6 kilometri, în funcție de traseu.

Turista și-a anulat restul călătoriei

Aparatul de taxare din mașină arăta 185 de euro, a relatat persoana în cauză. La protestul ei, șoferul i-ar fi oferit o „reducere”, cerând în cele din urmă doar 150 de euro, sumă pe care ea a acceptat-o. Deoarece turista nu avea atât de mulți bani cash la ea, a decis să plătească cu cardul. Și a fost o mare greșeală.

Carol a constatat mai târziu că „Ivan M. Taxi” îi debitase 1506 euro. Neștiind dacă datele cardului ei au fost furate și pentru că poliția din Zagreb nu i-ar fi fost de ajutor, turista a decis, potrivit propriilor declarații, să-și întrerupă călătoria și să se întoarcă în Noua Zeelandă.

„Am anulat totul, restul călătoriei de opt săptămâni pe care o planificasem, cazarea și turul prin Grecia”, a declarat Carol Cowan pentru cotidianul croat „Jutarnji List”.

Ajunsă acasă, femeia l-a reclamat pe bărbat la poliție prin intermediul ambasadei croate. După ce cazul a ajuns în mass medial, șoferul taxiului i-a returnat turistei 1.350 de euro, taxând-o, în cele din urmă, doar cu 150 de euro. El a susținut că a fost vorba de o „greșeală”.

Cu toate acestea, în urma reclamației taximetristul a ajuns să fie cercetat pentru evaziune fiscală.

