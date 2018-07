Vaca s-a plimbat joi dimineață prin centrul orașului, mergând agale pe străzi iar apoi pe trotuare, spre amuzamentul trecătorilor, care fotografiau și filmau de zor. Angajații Primăriei au apărut rapid și au priponit-o de un copac, în așteptarea serviciului specializat. Intenționau să o ducă la adăpostul pentru câini, dar la fața locului au apărut proprietarii. Aceștia văzuseră pe facebook filmulețele cu vaca lor și au venit repede să o recupereze.

”M-am uitat la telefon pe Facebook, hai-hai… No, am găsit-o acum. Doamne mulţumesc! O fugit azi noapte pe la ora 12:00 și am găsit-o acum” spunea omul, la digi24.

Evadarea vacii îi costă însă scump pe proprietari. Amenda pentru cei care lasă animale de curte pe domeniul public ajunge la 500 de lei.