Oamenii din Lupeni au votat în cârje, supărați, fără speranță că le va fi mai bine. “Ăștia-s politicieni? Toți vor să ajungă la putere ca să își bată joc de fiecare!”

De Maria Andrieș, Eli Driu (foto), Bogdan Sorocan (video),

Doamna Ana are 80 de ani și folosește un baston pentru a merge. Multele trepte pe care a trebuit să le urce și să le coboare ca să ajungă în secția de votare din sediul Poliției Locale au fost pentru ea un chin, dar nu a renunțat la votul ei. A mers și acum la urne, așa cum a făcut mereu, deși viața ei nu s-a schimbat în mai bine după nicio alegere.

Am venit să îmi fac datoria și atât. În rest … Eu nu am așteptat niciodată nimic și nici nu aștept, să facă ce or vrea.

Doamna Ana, după ce a votat în Lupeni: