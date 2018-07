OAMENII INVIZIBILI. Îi vedem pe stradă, dar lipsesc din sistem

OAMENII INVIZIBILI. Aida mi-a ieșit în cale încă de când am ajuns. Aida are cinci ani, merge spre șase, și se uita cu ochii mari și căprui la străina care a venit în vizită. Stătea sprijinită de un copac pe care îl îmbrățișa cu spatele și avea un zâmbet sincer, naiv. Era în fața blocului, la joacă. Vorba vine – bloc – căci clădirea în care stă e orice numai locuință nu. Darius era și el acolo, cu picioarele goale. Are trei ani și patru găuri în inima lui mică. E greu să-l trateze cineva, mai ales că nu are un act de identitate, un domiciliu. Nu are el apă să bea sau să se spele, darămite altceva. Dar pentru Aida și pentru Darius, acolo e acasă – unde sunt mama, tata, unde sunt frații lor.