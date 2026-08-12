Situat pe râul Molocina, care se varsă în Molocinîi Lîman de la Marea Azov, Melitopol, primul nod important căzut în mâinile rușilor, avea, în 2021, aproximativ 150.000 de locuitori, cât Aradul sau Piteștiul.

Oamenii se confruntă cu o criză gravă a infrastructurii. De o săptămână, orașul este lipsit de apă și electricitate, ceea ce a condus la situații absurde.

Rușii au început să distribuie ghiduri despre utilizarea pungilor de plastic pe post de toalete.

Videoclipuri distribuite pe canalele de Telegram pro-ruse arată un localnic care oferă sfaturi despre cum să înlocuiești toaleta în lipsa apei curente. Acesta sugerează utilizarea pungilor de plastic pentru nevoile fiziologice, un gest care, pe lângă disconfortul evident, riscă să agraveze condițiile precare de igienă din oraș.

„Nu se specifică ce ar trebui să facă oamenii cu pungile după utilizare”, menționează comentatorii.

De la începutul ocupației ruse, Melitopolul a fost afectat în mod constant de întreruperi ale alimentării cu apă, energie electrică și gaze.

În ciuda promisiunilor despre „restabilirea” și „îmbunătățirea vieții”, infrastructura vitală a orașului este într-o stare de colaps.

Problemele de infrastructură nu se limitează doar la Melitopol. O serie de orașe din teritoriile ocupate, inclusiv în regiunea Luhansk, suferă de pene de curent care durează chiar și 6 zile și de lipsa apei potabile timp de peste o săptămână. Aceste dificultăți sunt agravate de accesul limitat la combustibil și de o logistică de transport deficitară.

Oraşul strategic Melitopol, aflat la 130 kilometri sud de Zaporojie, între Crimeea și orașul-port Mariupol. a căzut în mâinile ruşilor în primele săptămâni de după invadarea Ucrainei, în februarie 2022.

Regiunea Zaporojie este una dintre cele patru care au fost anexate de Rusia, dar nu se află sub controlul total al Moscovei.

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