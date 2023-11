„Aș vrea să spun că regret felul în care am făcut declarația de sâmbătă. Nu ar fi trebuit să mă arunc cu capul înainte și să fac declarații când emoția era la maxim. Asta e clar. Regret felul în care am făcut-o, regret momentul în care am făcut-o. Ar fi trebuit să fiu mai diplomată și este o lecție destul de dură pentru mine”, a transmis Oana Lasconi, într-un mesaj video, pe pagina sa de Instagram.

„Dar o lecție pe care vă jur c-am învățat-o. Acest scandal mi-a demonstrat un lucru clar. Și anume că avem foarte, foarte mult de muncă. Homofobia nu înseamnă doar ură sau frică, cum am mai văzut pe internet, înseamnă o dezaprobare, o discriminare”, a mai spus Oana Lasconi.

Fiica Elenei Lasconi a mai spus că nu își dorește să aibă o carieră în politică românească.

„M-am gândit zilele astea și la generațiile mai vechi LGBTQ+ care au suferit văzând că e criminalizat felul în care ele există. Nici nu-mi pot imagina cum s-au simțit acești oameni. Trebuie să ne folosim vocea și pentru ei, nu doar pentru tinerii LGBTQ+ din România. Unii au spus că am folosit asta drept rampă de lansare politică. Permiteți-mi să vă liniștesc, politica din România este mult prea struțo-cămilă ca să am eu ce să caut în ea”, a spus Oana Lasconi.

Recomandări EXCLUSIV. Cum le-a închis Nicolae Ciucă gura liberalilor care acuză un „nou posibil atac” al PSD asupra Pilonului 2 de pensii: „Nu trebuie să discutăm despre un asemenea subiect”

„Din punct de vedere ideologic, mi se pare un haos. Dar ce-mi doresc din toată inima să fac este să susțin comunitatea LGBTQ+. Asta e ce vreau. Îmi doresc să oprim acest scandal. Să-l încheiem și să pornim un dialog. Haideți să fim mai buni și mai toleranți astăzi, să ne respectăm, dar vă rog din toată inima să înțelegeți că o părere nu poate fi sinonimă cu un vot pentru îngrădirea unor drepturi”, a continuat aceasta.

Ce a declarat Oana Lasconi după ce mama ei a anunțat că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradițională

Duminică, 5 noiembrie, Oana Lasconi a transmis pe Instagram că „sunt absolut dezgustată că mama mea a votat DA, la referendumul Coaliției pentru familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie”.

„Sunt dezgustată și dezamăgită. Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit o homofobă”, a spus Oana Lasconi.

După ce Elena Lasconi a anunțat că renunță să mai candideze la europarlamentare, fiica ei a transmis: „Un homofob în minus în Parlamentul European este un câștig”.

Recomandări Comisia UE recomandă oficial începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Consiliul European va lua decizia finală

Marți, 7 noiembrie, Oana Lasconi și-a anunțat intenția de a intra în politică, într-un mesaj postat pe Instagram, atât în limba engleză, cât și în limba română.

„Am fost «războinic de tastatură» mulți ani, iar acum e momentul să îmi folosesc pasiunea pentru politică și iubirea nemărginită pe care o simt pentru planeta noastră frumoasă și toate creaturile ei în direcția unei schimbări reale. Știu că nu va fi ușor, este deja dificil să navighez ura, însă a venit momentul să îmi îmbrățișez adevăratul scop”, a transmis Oana Lasconi.

Fiica Elenei Lasconi are 31 de ani, trăiește în Franța, la Paris, iar pe profilul de pe Instagram se declară o susținătoare a drepturilor LGBTQ+ally.