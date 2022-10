În urmă cu aproximativ o lună, Mioara Roman a suferit o intervenție chirurgicală, despre care Oana Roman nu a făcut multe declarații. Mama ei e acum în recuperare, într-un nou centru de lângă București, la Snagov. „După operație, am internat-o pe mama într-un centru nou de îngrijiri paliative, pentru că se deplasează foarte greu. Este în cărucior, face eforturi mari să meargă, dar îi este foarte greu singură. (…)

Acum, mama este la un centru nou-nouț, pe malul lacului din Snagov. La două zile după ce s-a deschis acel centru am și băgat-o acolo. Sunt foarte mulțumită de cum e îngrijită! Mama face acolo kinetoterapie, exerciții, bicicletă, mers. Are un program întreg acolo, evoluează încet, încet în fiecare zi”, a declarat Oana Roman.

Vedeta merge și zilnic pentru a sta alături de mama ei. Spune că Mioara Roman regretă toată situația prin care trece, „Încerc să fac tot ce pot pentru ca mamei mele să îi fie bine, să fie cât mai bine îngrijită, să fie cât mai liniștită, să fiu lângă ea cât pot. Atunci când merg la ea îi duc prăjituri pentru diabetici pentru că ea nu are voie de zahăr și încerc să variez așa și să îi duc mereu câte ceva bun, dar care în același timp nici să nu îi facă rău. Mama este supărată pentru ceea ce i se întâmplă.

Are foarte multe momente în care îmi spune că nu credea că o să ajungă așa, că îi pare rău, că nu mai poate să meargă cum mergea și așa mai departe, dar, din păcate, ea are și niște degenerări cognitive care, din păcate, nu pot fi date înapoi. Facem tot posibilul să le ținem cât de mult se poate în loc, dar măcar este super îngrijită, este într-un loc foarte frumos”, a mai declarat Oana Roman pentru click.ro.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Invitată acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Roman a spus despre mama ei că are destule probleme de sănătate. „Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege.

A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în direct la PRO TV.

