„Cetățenii României nu au fost niciun moment în pericol, însă astfel de acțiuni ale Rusiei sunt inacceptabile și iresponsabile. România condamnă comportamentul Rusiei și ia măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea”, a scris ministrul de Externe, Oana Țoiu, duminică, pe contul de X.

Romanian Air Force intercepted a Russian drone violating our national airspace near the Danube. Two F-16s from the 86th Air Base tracked it until it left our airspace without causing any damage or casualties, 50 minutes later, and two allied German Eurofighters were also ready…

În plus, șefa diplomaţiei române a îndemnat la „adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni” pentru ca Rusia să plătească mai scump „acţiunile sale flagrant ilegale şi provocatoare”.

„Suntem în contact permanent cu partenerii și aliații noștri din UE și NATO în privința provocărilor Rusiei, inclusiv a celei mai recente. Trebuie să creștem efectiv costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare ale Rusiei, prin adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni și a întregului spectru de măsuri în cadrul operațiunii NATO „Eastern Sentry”.”, a mai spus Oana Țoiu.

Totodată, șefa de la Externe a precizat că va aduce în discuție acțiunile Rusiei la Adunarea Generală a ONU, cerând o respectare strictă a sancțiunilor la nivel internațional.

Forțele Aeriene Române au interceptat sâmbătă după-amiază o dronă rusească ce a încălcat spațiul nostru aerian în apropierea Dunării.

Două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană au urmărit drona până când aceasta a părăsit spațiul nostru aerian, fără a provoca pagube sau victime, iar 50 de minute mai târziu, două Eurofightere germane aliate erau, de asemenea, în aer, monitorizând situația, precizează Țoiu.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a fost avertizată, sâmbătă după-amiază, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul războiului din Ucraina, desfășurat în apropierea graniței cu România.

