Valori de -16 grade au fost consemnate la Sânnicolau Mare, Sinaia 1500 și Padeș, în timp ce în localități precum Arad, Fundata și Roșiorii de Vede s-au înregistrat -15 grade.

Temperaturile au coborât la -14 grade în zone precum Banloc, Curtea de Argeș, Câmpulung Muscel și Târgu Logrești, iar la -13 grade au ajuns orașe ca Timișoara, Întorsura Buzăului, Roșia Montană și Titu.

Gerul a fost resimțit și în sudul și estul țării, unde s-au înregistrat -12 grade la Miercurea Ciuc, Ploiești și Fetești, respectiv -11 grade la Brăila, Slatina, Caracal și Târgoviște. În București, la stația meteo Băneasa, minima dimineții a fost de -9 grade Celsius.

Cea mai rece noapte din acest episod de iarnă va fi cea de luni spre marți, avertizează meteorologii. Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat că temperaturile ar urma să scadă până la minus 20 de grade Celsius, în unele zone. În București, minima va ajunge la minus 14 grade.

Ieri, Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a avertizat că pentru zilele de miercuri și joi, poleiul va reprezenta principalul fenomen periculos în sud-vestul României, pe fondul unei tendințe de încălzire.

