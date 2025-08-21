Cum se transformă un obiect banal într-un risc major

Specialiștii atrag atenția că temperaturile ridicate din interiorul mașinilor pot transforma recipientele de spray, de la deodorante la fixativ și alte spary-uri de păr, într-un real pericol, conform Daily Express.

LeaseLoco a explicat clar: „Cutiile de tip aerosol sub presiune – cum ar fi deodorantele, odorizantele, spray-urile pentru păr sau spray-urile de curățare – pot deveni extrem de periculoase atunci când sunt lăsate într-o mașină încinsă”.

Spray-urile pot exploda în interiorul unei mașini parcate la soare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Pe măsură ce căldura crește, presiunea internă a recipientului se poate intensifica până la punctul critic.

„Dacă presiunea devine prea mare, cutia se poate sparge sau poate exploda, prezentând un risc grav de incendiu și rănire. Chiar dacă nu explodează, căldura poate degrada conținutul, reduce performanța și provoca scurgeri”, mai spun experții.

Cât de repede se încălzește o mașină parcată la soare

Studiile arată că temperaturile pot crește alarmant în doar câteva minute:

de la 24°C la 38°C în 10 minute;

până la 50°C în 30 de minute;

iar uneori chiar 60°C.

Tocmai de aceea nu este recomandat să stăm în mașină, cu ușile și geamurile închise în timpul verii. Recent, un băiețel român de 4 ani a murit marți, 12 august 2025, la Spitalul Universitar Agostino Gemelli, după ce a stat ore în șir în mașina familiei, în soare, în timpul vacanței din Italia.

Nici apa din sticlele uitate în mașină pe timp de vară nu ar trebui băută.

WeBuyAnyCar avertizează: „Multe recipiente cu aerosoli sunt etichetate cu o limită a temperaturii la care pot fi depozitate, adesea mai mică de 50°C, prag care poate fi ușor depășit în mașinile parcate în timpul lunilor de vară. Acest lucru include spray-ul de dezghețare, care, deși este sigur în mașină în timpul iernii, s-ar putea dovedi periculos în căldură”.

Cum îți poți proteja mașina

Experții recomandă ca aceste recipiente să fie evitate complet în mașină. Totuși, dacă transportul lor este necesar, există câteva reguli de siguranță:

depozitarea în portbagaj sau torpedou,

evitarea plasării în buzunarele ușilor, unde sunt expuse direct la soare.

„Verificați întotdeauna instrucțiunile producătorului și, dacă trebuie să le lăsați în mașină, asigurați-vă că sunt depozitate ferite de lumina directă a soarelui, deși este mai bine să le evitați cu totul, dacă este posibil”, spun specialiștii de la Dick Lovett.

