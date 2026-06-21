Anumite obiecte de uz zilnic pot deveni inutilizabile sau chiar periculoase

La temperaturi mari, anumite obiecte de uz zilnic pot deveni inutilizabile sau chiar periculoase, transformându-se în adevărate capcane explozive. Aerosolii, de exemplu, pot exploda din cauza creșterii presiunii gazului din interior.

Potrivit Blikk, în Washington, SUA, un spray de fixativ uitat pe bordul unei mașini a explodat și a spart geamul vehiculului. Într-un alt caz din Marea Britanie, un bărbat a suferit arsuri grave și a necesitat grefe de piele după ce o cutie de vopsea spray a explodat pe scaunul camionetei sale. Este recomandat ca astfel de produse să fie păstrate într-un loc răcoros și ferit de soare.

Electronicele, vulnerabile la temperaturi ridicate

Smartphone-urile, laptopurile și alte dispozitive electronice sunt și ele vulnerabile la temperaturi ridicate. Căldura excesivă poate cauza blocarea funcțiilor, întunecarea ecranului sau chiar defecțiuni ale bateriei.

Conform Panasonic, bateriile litiu-ion nu ar trebui expuse la temperaturi mai mari de 45°C, altfel pot începe să curgă, să se crape sau să provoace incendii, scrie Blikk.

Recipientele din plastic pot elibera substanțe toxice în apă, la căldură

PET-urile lăsate la temperaturi de peste 70°C pot elibera substanțe toxice în apă, cum ar fi antimoniul.

Totodată, sticlele cu băuturi alcoolice pot suferi daune în căldură extremă, astfel că pot fi provocate explozii.

Eficiența medicamentelor poate fi redusă de temperaturile ridicate

Temperaturile ridicate pot reduce semnificativ eficiența medicamentelor, iar unele dintre ele pot deveni chiar periculoase. De exemplu, antibioticele din clasa tetraciclinelor pot suferi transformări chimice care pot cauza leziuni renale, iar insulina sau nitroglicerina își pierd eficiența. Regula generală, conform specialiștilor, este să nu depozităm medicamentele la temperaturi de peste 30°C.

Iată și câteva trucuri pentru a împiedica transformarea mașinii într-o „saună”, pe timp de caniculă.

Specialiștii în domeniul cercetărilor privind evoluția fenomenelor climatice anunță un posibil episod de „Super El Niño” în 2026-2027, care ar putea crește riscul unor veri extrem de călduroase și secetoase în România.

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