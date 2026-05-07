Mesajul central al campaniei subliniază o realitate psihologică adesea ignorată: comportamentele nocive nu sunt întotdeauna rezultatul lipsei de voință, ci apar din epuizarea resurselor mentale necesare pentru a face alegeri conștiente.

Epuizarea cognitivă în viața modernă

Cercetările internaționale din domeniul psihologiei comportamentale indică faptul că un adult ia zilnic mii de micro-decizii. Pe măsură ce acestea se acumulează, calitatea procesului decizional scade – fenomen cunoscut sub numele de oboseală decizională. În acest stadiu, creierul tinde să caute „scurtături”: recompense imediate, amânarea deciziilor complexe și revenirea la automatisme, chiar dacă acestea sunt dăunătoare pe termen lung.

,,Alegerile care ne influențează sănătatea nu se decid doar în cabinetul medical, ci seara târziu, în supermarket sau în fața ecranelor, când rezervele de energie mentală sunt minime. În aceste contexte se formează traiectoria sănătății noastre. Înțelegerea mecanismului prin care stresul ne împinge spre reacții automate este primul pas către o schimbare sustenabilă”, declară Oana Voicu, fondator CREDU și coordonator programe de educație pentru sănătate.

Analiza CREDU: Paradoxul sănătății în România

Cercetarea realizată de CREDU pe un eșantion de 1.200 de respondenți adulți din România, completată de interviuri calitative cu medici și analize de comportament digital, relevă date alarmante:

82% dintre români recunosc că au obiceiuri nesănătoase, dar le mențin activ.

85% consideră prevenția esențială, însă doar 56% acționează concret în acest sens.

• Media națională este de 4,1 comportamente nesănătoase per persoană (ex: sedentarism, dietă dezechilibrată, privare de somn).

87% declară un consum excesiv de tehnologie și rețele sociale.

50% raportează tulburări de somn, în timp ce doar 27% practică activitate fizică regulată.

Aceste cifre sugerează că populația este expusă unui nivel de stres cronic care epuizează resursele necesare autocontrolului.

Sănătatea mintală ca fundament al alegerilor

Sănătatea mintală reprezintă capacitatea de a funcționa echilibrat sub presiune. Atunci când resursele psihice sunt suprasolicitate, mecanismele de reglare emoțională cedează în favoarea confortului imediat.

,,Multe obiceiuri nesănătoase sunt, de fapt, încercări disperate de reglare emoțională. O persoană copleșită caută alinare rapidă. Schimbarea începe cu autocompasiune și gestionarea resurselor interioare, nu cu judecată de sine”, explică Ortansa Mărgărit, psiholog clinician.

Inovația CREDU: Modelul educațional ROA

Pentru a veni în sprijinul publicului, CREDU a dezvoltat modelul ROA (Reglarea Obiceiurilor Nesănătoase prin Alegeri). Acest instrument mută focusul de la vină și interdicție către înțelegerea nevoilor profunde (pauză, recompensă, control). În loc de schimbări radicale, ROA propune „pași mici”, transformând impulsul automat în alegere conștientă.

Programul Alegeri pentru Sănătate – Dincolo de Umbre pune la dispoziția publicului:

1. Platforma educațională alegeripentrusanatate.ro.

2. Resurse gratuite dezvoltate împreună cu specialiști în sănătate mintală și medici.

3. Ghiduri de auditare a obiceiurilor pentru identificarea momentelor de oboseală decizională.

Despre CREDU

CREDU – Centru de cercetare, educație și comunicare pentru sănătate publică este o organizație dedicată transformării informațiilor medicale complexe în comportamente sustenabile. Prin programele sale, CREDU sprijină persoanele adulte în adoptarea unui stil de viață echilibrat, bazat pe dovezi științifice și prevenție.

Website: credu.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un angajat pe vase de croazieră concediat după 18 ani de muncă va primi ultimul salariu înmulțit cu anii de vechime și va fi repus în funcție
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Viva.ro
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cod galben de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în 13 județe din țară, în următoarele zile. Harta zonelor afectate de avertizarea ANM 
Știri România 10:40
Cod galben de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în 13 județe din țară, în următoarele zile. Harta zonelor afectate de avertizarea ANM 
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
Știri România 10:00
Dilema viitorului guvern, „oricare ar fi el”. Economistul Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR, explică pericolele „mediului stagflaționist”
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
Scapă cine poate!
Scapă cine poate!
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Cum le răspunde Anghel Damian celor care cred că nu este compatibil cu soția lui, Theo Rose. „Oamenii sunt în multe feluri”
Stiri Mondene 10:48
Cum le răspunde Anghel Damian celor care cred că nu este compatibil cu soția lui, Theo Rose. „Oamenii sunt în multe feluri”
Primul serial în care apare Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner: „Joc un rol care-mi place. Abia aștept alt proiect”
Stiri Mondene 10:36
Primul serial în care apare Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner: „Joc un rol care-mi place. Abia aștept alt proiect”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
ObservatorNews.ro
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Premieră istorică! Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, la 4 ore de București
GSP.ro
Premieră istorică! Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, la 4 ore de București
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
Parteneri
Concedieri STB, în vizorul consilului general al Capitalei
Mediafax.ro
Concedieri STB, în vizorul consilului general al Capitalei
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Mediafax.ro
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
BREAKING NEWS Un tramvai a deraiat în Capitală, iar unul din vagoane s-a izbit puternic de un stâlp. Patru persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un tramvai a deraiat în Capitală, iar unul din vagoane s-a izbit puternic de un stâlp. Patru persoane au ajuns la spital

Politic

Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal
Fanatik.ro
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea