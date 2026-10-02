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Samsung atacă monopolul Meta: ochelarii „Intelligent Eyewear” vin la pachet cu AI și camere și se lansează în acest an

Claudiu Râpan
Claudiu Râpan
Jurnalist
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Ochelarii smart Samsung Intelligent Eyewear, dezvoltați în colaborare cu Google și Gentle Monster.
Ochelarii smart Samsung Intelligent Eyewear, dezvoltați în colaborare cu Google și Gentle Monster. Sursa Foto: Samsung
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Samsung se pregătește să lanseze ochelarii săi XR cu Android, denumiți „Intelligent Eyewear”, în luna noiembrie, conform unui care vine tocmai din Coreea de Sud, citat mai departe cei de la GSMArena. Un oficial Samsung ar fi confirmat această informație, deși prețul dispozitivului rămâne, deocamdată, necunoscut.

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Google Gemini se folosește de camera foto ca să „citească” împrejurimile

Ochelarii, prezentați inițial în cadrul evenimentului Galaxy Unpacked din iulie, nu vor avea un display, însă vor fi echipați cu cameră, microfoane și difuzoare.

Folosind Inteligența Artificială Gemini de la Google, ochelarii vor putea procesa informațiile vizuale și auditive prin intermediul unui smartphone Galaxy conectat.

Utilizatorii vor putea interacționa vocal cu AI-ul, răspunsurile fiind transmise prin difuzoarele integrate ale ochelarilor. Samsung își propune să facă ochelarii săi cu până la 5 grame mai ușori decât modelul Ray-Ban Meta, care cântărește 51 de grame. Totuși, greutatea finală a device-ului purtabil nu a fost confirmată oficial.

Meta domină segmentul ochelarilor inteligenți

Pe piața actuală, Meta domină categoria ochelarilor inteligenți fără display, deținând 96% din cota de piață, potrivit Counterpoint Research. Recent, compania a lansat modelul Ray-Ban Meta Audio, fără cameră, proiectat pentru utilizatorii care doresc o experiență mai discretă, fără riscuri de confidențialitate.

În acest sens, autoritățile din Coreea de Sud, inclusiv Comisia pentru Protecția Informațiilor Personale, au discutat cu Samsung despre măsurile de protecție a confidențialității înainte de debutul ochelarilor Intelligent Eyewear.

Reprezentanții Samsung au declarat că ochelarii vor include LED-uri interne și externe care vor indica atunci când camera sau microfonul sunt active. Mai mult, dacă indicatorul extern este acoperit, funcția de înregistrare va fi dezactivată automat.

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Tags: Samsung Inteligenta artificiala
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