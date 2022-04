„Fiul meu a fost răpit. Rușii l-au răpit. Are doar 16 ani. Nu știu unde este fiul meu acum. Fac apel la comunitatea europeană, la întreaga umanitate – ajutați-mă. Să știe toată lumea că rușii răpesc copii aici, în țară”, a spus Oleg Buryak.

Informația a fost confirmată și de șeful adjunct al administrației militare regionale din Zaporojie, Zlata Nekrasova.

Publicația ucraineană Kyiv Independent a transmis, tot într-o postare pe Twitter, că forțele ruse l-au răpit pe Vladislav în timp ce încerca să fugă din Melitopol pe 8 aprilie.

