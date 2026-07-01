Lipsa de încredere în PSD complică negocierile

Potrivit lui Bolojan, principala problemă în formarea unui nou guvern rămâne „lipsa de încredere în PSD”. Liderul liberal a explicat că schimbarea atitudinii lui Grindeanu ar putea fi legată de eșecul PSD de a crește în sondaje în ciuda strategiei de opoziție internă în actuala coaliție de guvernare.

Mai mult, el a punctat că decizia PNL de a nu mai aloca fonduri preferențiale pentru autoritățile locale a contribuit la nemulțumirea social-democraților. „Avantajul cu care unii din administrație profitau direct de pe urma guvernării nu a funcționat”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan acuză că statul român este parazitat. Cine este „Sistemul”?

Bolojan a accentuat că o problemă majoră a României o reprezintă structurile informale de influență, pe care le-a numit „Sistemul”. Acesta a explicat că nu se referă la instituțiile statului, ci la rețele de persoane care împiedică funcționarea normală a instituțiilor și blochează reformele. „Este sistemul pervertit, nu sistemul instituțiilor statului, ci rețele de oameni care se susțin. Dacă vrei să obții un ATR, există oameni în aceste instituții care ți-l pot elibera pe baza unei scurtături”, a declarat el potrivit Biziday.

Bolojan a adăugat că aceste rețele sunt formate din foști politicieni, membri ai serviciilor de informații și funcționari ministeriali care, după ce și-au încheiat mandatele oficiale, continuă să influențeze deciziile administrative în interes propriu. „Astfel de rețele parazitează în foarte multe locuri statul român”, a subliniat el.

„Guvern de armistițiu”, cu un mandat limitat și obiective bine definite

În ceea ce privește viitorul politic, Bolojan consideră că este puțin probabil ca vechea coaliție să mai funcționeze. În opinia sa, cele mai realiste variante sunt fie un guvern minoritar, fie un „guvern de armistițiu”, cu un mandat limitat și obiective bine definite, inclusiv respectarea angajamentelor asumate prin PNRR și reducerea deficitului bugetar. „România are nevoie urgentă de un guvern, dar acesta nu se poate construi prin declarații publice sau la televizor, ci pe baza unui acord politic”, a concluzionat liderul liberal.

Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 1 iulie, că social-democrații acceptă varianta rotativei la guvernare, dar au o cerință de la care nu se abat.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, sustine o declaratie de presa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta.
Sorin Grindeanu, liderul PSD, sustine o declaratie de presa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta.

„Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atât timp cât începe cu PSD. Asta este ceea ce am spus și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică, n-am nimic cu domnul Mureșan (n.red. Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR). E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru, nu e o chestiune pe care să o transform într-o bătălie personală și nu mă interesează să fac acest lucru. Ceea ce mă interesează și ceea ce interesează Partidul Social Democrat este să găsim rapid o soluție”, a afirmat Grindeanu la Parlament, conform Agerpres.

El a adăugat că este de acord să semneze pe loc un acord cu PNL, USR și UDMR, dacă președintele PNL, Ilie Bolojan, face același lucru și liberalii sunt de acord să voteze prima dată un guvern PSD. „Stop! Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi el. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan, cu Fritz, să-l semneze şi ei. Am spus, acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi să voteze guvern minoritar PSD”, a completat Grindeanu.

România nu are un guvern „plin” de două luni de zile

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

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