Nuțu și Sile Cămătaru au filmat 100 de zile și s-au ales cu 7000 de lei! Da, ați auzit bine! Anghel Damian a lămurit misterul și a declarat că cei doi frați au fost plătiți doar cu suma minimă prevăzută pentru cedarea drepturilor de autor, adică între 50 și 70 de lei pe zi de filmare. După aproape 100 de zile, câte opt ore în fața camerelelor, totalul ar fi undeva la 7000 de lei. Iar dacă vă întrebați dacă a meritat toate criticile primite, regizorul spune că documentarul a fost de 100 de ori mai urmărit decât cel despre Simona Halep. Încă o dată, cifrele vorbesc de la sine!

Doina Teodoru a împietrit de teamă când l-a văzut prima dată pe Cheloo! Nu, nu după o ceartă, ci înainte să-l cunoască. Astăzi sunt prieteni, dar începutul n-a fost deloc ușor! Doina Teodoru a povestit că, înainte să urce pe scena „IUmor”, era atât de speriată de Cheloo, încât a făcut o cădere de calciu. Surpriza? Chiar Cheloo a fost cel care a liniștit-o, i-a adus ceva de băut și a încurajat-o. Un schimb spontan de replici improvizate a spart gheața, iar de atunci, frica s-a transformat în respect și, în timp, într-o prietenie neașteptată.

Andra și Cătălin Măruță s-au pozat printre animale sălbatice! Vacanța din Mauritius s-a transformat într-o adevărată aventură de neuitat pentru Andra, Cătălin Măruță și copiii lor, Eva și David. Familia a mers în safari, unde s-a fotografiat alături de zebre și o țestoasă uriașă, iar imaginile au strâns rapid mii de aprecieri pe rețelele sociale. Și pentru că distracția e mai frumoasă în gașcă, din excursie mai fac parte Dan Negru și soția lui, Codruța, dar și Vlăduța Lupău alături de soțul ei, Adi Rus.

Ce vedetă l-a iubit în secret pe Andi Moisescu? A recunoscut abia după ce acesta a divorțat! Ioana Ginghină a dezvăluit la „Sosurile lui Măruță” că a avut un „crush” pentru Andi Moisescu, pe care îl admiră pentru inteligență și carismă. Dar nu a avut niciodată curajul să îi spună. Și asta nu e tot! Actrița a mărturisit că a fost îndrăgostită și de jurnalistul Alex Dima. Astăzi, chiar dacă Andi e divorțat, spune că nu are regrete. După două căsnicii eșuate, și-a găsit liniștea și fericirea alături de actualul soț, Cristi Pitulice.

Elena Udrea a criticat dur starea litoralului românesc! Aflată în vacanță alături de fiica ei, Eva, fostul ministru al Turismului s-a declarat dezamăgit de plajele foarte late, terasele închise și lipsa facilităților pentru turiști. Mai mult, Elena Udrea a lansat și o replică acidă: „Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață!”. Postarea a devenit rapid virală, însă mulți internauți i-au amintit că problemele litoralului au început chiar în perioada în care și ea era la guvernare.

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