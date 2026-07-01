Întreaga familie a lui Viorel Pașca, reținută de procurorii DIICOT

Avocatul lui Pașca a declarat miercuri că acesta se declară „categoric” nevinovat. Apărătorul bihoreanului mai spune că situaţia caselor în care acesta găzduia sute de oameni bătrâni şi bolnavi este cunoscută de aproximativ 20 de ani de către toate autorităţile statului român. Miercuri seară, DIICOT a anunţat oficial reţinerea a şase persoane, cinci dintre acestea fiind membri ai aceleiaşi familii.

Potrivit DIICOT, alte cinci persoane au fost plasate sub control judiciar. Toţi suspecţii sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

„La datele de 30 iunie şi 1 iulie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a şase inculpaţi (cinci dintre aceştia membri ai aceleaşi familii) şi măsura controlului judiciar faţă de alţi cinci inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată”, informează DIICOT.

Sumele găsite în casa lui Viorel Pașca

Potrivit sursei citate, în urma percheziţiilor de marţi, dintr-un seif aflat în locuinţa comună a trei dintre inculpaţi au fost ridicate 217 carduri emise de mai multe instituţii bancare, 19 carduri sociale şi şapte bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având ca titulari persoane vătămate adăpostite în imobilele grupului infracţional organizat, sumele de 246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elveţieni şi 1.150 lire sterline.

De asemenea, în acelaşi imobil a fost identificată cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite, iar dintr-un autoturism aflat în curtea locuinţei a fost ridicată suma de peste 11.000 lei, mai multe prescripţii medicale şi 26 de carduri tichete sociale, precizează DIICOT.

Potrivit sursei citate, au fost ridicate, totodată, registre şi bibliorafturi inclusiv cu privire la internări, externări şi decese, precum şi alte documente pentru fiecare an de activitate, notiţe şi însemnări.

„Într-un alt imobil, a fost identificată o încăpere amenajată ca «farmacie», care deservea locaţiile unde se aflau adăpostite persoanele, locaţie în care a fost găsită şi ridicată o cantitate importantă de medicamente, inclusiv din categoria celor cu regim special”, precizează aceeaşi sursă.

Acuzațiile care i se aduc lui Pașca și familiei sale

Cercetările, declanşate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcţiei Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au scos în evidenţă că, începând cu anul 2020, bărbatul, în calitate de lider, împreună cu alţi trei suspecţi, a constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi şapte membri, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.

„Astfel, sub aparenţa furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire şi protecţie, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociaţii umanitare şi de caritate, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare donatori, aparţinători şi alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obţine importante sume de bani”, precizează sursele citate.

Potrivit aceloraşi surse, din actele de urmărire penală a reieşit că, între 2020 şi iunie 2026, liderul grupului infracţional organizat, cu sprijinul membrilor, a recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilităţi psihice, care nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa şi pe care le-au menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire.

„Persoanele vătămate, aduse din multiple unităţi spitaliceşti şi direcţii de asistenţă socială din mai multe judeţe, au fost plasate în imobile situate pe raza comunelor Holod, Ceica, Tinca şi Lăzăreni, sub aparenţa oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament şi asistenţă socială de către liderul grupării, persoană fizică care nu deţinea capacitatea legală, organizatorică şi profesională necesară pentru o astfel de activitate, aşa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială. Actul normativ prevede că, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii, precum şi faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt licenţiate în condiţiile legii”, arată anchetatorii.

Potrivit aceleiaşi surse, pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menţinute într-o stare de dependenţă şi aservire, fără să le fie asigurate condiţiile minime necesare protejării sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă şi adecvată stării medicale şi diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecţiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicaţiilor medicale şi de către un personal necalificat şi insuficient. De altfel, reprezentanţii DIICOT au explicat, marţi, că medicamentele erau date de cele mai multe ori fără indicaţii chiar şi de către persoane care nu ştiu să scrie şi să citească şi care le identificau după culoarea cutiei.

De asemenea, investigaţiile efectuate au arătat că persoanele care au murit în spaţiile deţinute de către Paşca au fost înhumate pe un teren din apropierea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Potrivit anchetatorilor, prin acest mecanism, Asociaţia Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă a creat un prejudiciu de peste 13 milioane de lei.

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