Schimbare istorică în topul celor mai puternice pașapoarte din lume. 9 din primele 10 țări din listă sunt din Europa

Ce este Global Passport Index?

Spre deosebire de Henley Passport Index, care evaluează doar numărul de țări ce pot fi vizitate fără viză, GPI analizează și atractivitatea pentru investiții și calitatea vieții. Conform Global Citizen Solutions (GCS), organizația care administrează GPI, criteriile includ mediul fiscal, inovația, competitivitatea economică, sistemul de sănătate, siguranța, climatul și infrastructura socială.

„Dominația Europei în Global Passport Index este totală în vârful clasamentului și se bazează pe echilibru, nu pe o singură forță”, a declarat Patricia Casaburi, CEO al GCS.

„Ceea ce este remarcabil este modul în care acestea câștigă. Singapore depășește toate aceste țări la libertatea de călătorie, iar statele din Golf și Asia rivalizează din punct de vedere al atractivității pentru investiții. Totuși, avantajul Europei constă în altceva: este singura regiune care combină aproape accesul global maxim cu cea mai ridicată calitate a vieții, o dimensiune pe care nicio guvernare nu o poate crea prin tratate sau stimulente fiscale”, mai explică Casaburi.

Cele mai bune pașapoarte din lume

Pe primul loc în clasament se află Suedia, care a obținut locul 11 pe indicele de mobilitate, locul 9 la capitolul investiții și locul 2 în ceea ce privește calitatea vieții.

Elveția ocupă poziția a doua, clasându-se pe locul 7 la mobilitate, 2 la investiții și 36 la calitatea vieții. Pe locul al treilea se află Finlanda, care excelează pe locul 4 la mobilitate, 28 la investiții, dar obține primul loc la calitatea vieții.

Germania se clasează pe locul al patrulea, datorită pozițiilor 15 la mobilitate, 20 la investiții și 3 la calitatea vieții. Olanda și Danemarca împart locul cinci, completând primele poziții ale clasamentului.

Alte țări din top 10 sunt Irlanda (locul 7), Regatul Unit (locul 8), Norvegia (locul 9) și Singapore (locul 10).

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Impactul Brexitului asupra pașaportului britanic

Regatul Unit continuă să se claseze pe locul 8 în 2026, însă impactul Brexitului este evident în scăderea mobilității.

„Pașaportul britanic rămâne puternic în ceea ce privește călătoriile fără viză, dar nu poate compensa pierderea dreptului automat al cetățenilor britanici de a locui, lucra și se stabili în cele 27 de state europene”, a explicat Casaburi.

Deși are un scor ridicat la calitatea vieții, pașaportul britanic se situează doar pe locul 30 la capitolul mobilitate, mult sub alte țări europene.

SUA, în scădere în clasament

Statele Unite, care ocupau primul loc în GPI în 2021 cu un scor record de 96,45, au scăzut semnificativ în ultimii cinci ani. În 2025, SUA au ajuns pe locul 14, iar în 2026 au urcat ușor pe locul 12. Potrivit GCS, această scădere se datorează reintroducerii cerințelor de viză de către mai multe țări, inclusiv Brazilia, care a impus din nou vize pentru cetățenii americani în aprilie anul trecut.

Clasamentul Global Passport Index 2026: Top 10

Suedia Elveția Finlanda Germania Olanda Danemarca Irlanda Regatul Unit Norvegia Singapore

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