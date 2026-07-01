JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO — Scope Report (@ScopeReport_) July 1, 2026

Intervenție rapidă și evacuare masivă

Pompierii din Anvers au reușit să controleze incendiul în jurul orei 16.30, după o luptă intensă cu flăcările.

Potrivit pompierilor, incendiul ar fi izbucnit la parterul clădirii, posibil din cauza unei defecțiuni tehnice, însă flăcările și fumul s-au răspândit rapid către etajele superioare, afectând în special apartamentele de la etajul opt în sus.

„Mai mult de 200 de persoane locuiesc în bloc. Au fost evacuate treptat”, au declarat pompierii din Anvers pentru Radio 2.

Echipe de intervenție din zonele Waasland și Zone Rand s-au alăturat operațiunilor, iar dronele au fost folosite pentru a evalua situația.

Victimele și reacția autorităților

Poliția a confirmat inițial șase decese, dar ulterior a rectificat bilanțul la cinci morți. Mai multe persoane au suferit răni grave sau intoxicații cu fum, dar nicio victimă nu mai era în pericol de moarte până la finalul zilei.

„Identificarea unora dintre persoanele decedate este încă în desfășurare”, a adăugat Els van Doesburg.

O linie telefonică de urgență a fost deschisă pentru rudele victimelor, numărul fiind 1771. Locatarii celor 80 de apartamente afectate au fost adăpostiți temporar într-un centru de îngrijire aflat în apropiere.

„Unii dintre aceștia ar putea reveni în apartamentele lor miercuri seara, dar alții nu vor putea dormi acolo din cauza daunelor provocate de foc, fum sau apă”, a declarat Marie De Clercq de la zona de pompieri Anvers.

🇧🇪⚫ Belçika'nın Anvers (Antwerp) kentinin Linkeroever semtindeki bir apartmanda çıkan büyük yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti.#Belçika #Anvers #Yangın pic.twitter.com/op5i92VOr2 — Cumali dizak (@dizak45764) July 1, 2026

Solidaritate și anchetă în desfășurare

Pe lângă echipele de intervenție, la fața locului au sosit regele Philippe, prim-ministrul Bart De Wever și guvernatoarea provinciei Anvers, Cathy Berckx, pentru a-și arăta sprijinul față de victime și familiile lor. Parlamentul flamand a ținut un moment de reculegere la ora 14.00 în memoria celor decedați.

Cauza exactă a incendiului rămâne încă sub investigație, un expert fiind trimis la fața locului. Între timp, locuitorii din zonă au fost sfătuiți să evite perimetrul și să țină ușile și ferestrele închise, conform unui mesaj de alertă transmis prin sistemul „BE-alert”.

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