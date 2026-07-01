Verișoara Maiei Sandu, acuzată că ocupă o funcție fără concurs

Președinta Republicii Moldova a recunoscut, în cadrul unei conferințe de presă din 1 iulie 2026, că nu a fost informată despre „abaterile de la bunul simț” ale unor persoane din anturajul său, referindu-se la verișoara sa, Anastasia Taburceanu.

Potrivit investigației realizate de Rise Moldova, verișoara Maiei Sandu a fost angajată în 2025 la MoldATSA fără concurs, în funcția de purtătoare de cuvânt, și a încasat peste un milion de lei într-un an, cu salarii lunare care au ajuns și la 120.000 de lei. Președinta a declarat că nu a știut nimic despre „aceste abuzuri”.

„Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri”, a spus președintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a cerut „curățenie generală” în întreprinderile de stat

În reacție, Maia Sandu a solicitat o „curățenie generală” în întreprinderile de stat, propunând măsuri clare pentru prevenirea unor situații similare.

Printre acestea se numără avizarea obligatorie a numirilor în posturi-cheie de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Centrul Național Anticorupție (CNA), reducerea numărului de membri în consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat, limitarea mandatelor și plafonarea remunerațiilor.

Totodată, șefa statului a cerut publicarea indicatorilor de performanță, a rapoartelor financiare și de audit, dar și a informațiilor privind achizițiile realizate de aceste companii.

Șefa statului a propus și reformarea Agenției Proprietății Publice

Maia Sandu a propus și reformarea Agenției Proprietății Publice (APP), instituția care gestionează aproximativ 160 de întreprinderi de stat, solicitând divizarea acesteia în două entități: una care să administreze companiile cu potențial de creștere și cealaltă care să gestioneze activele fără perspectivă economică.

Totodată, președinta a sugerat listarea la bursă a pachetelor minoritare ale companiilor de stat, fie pe piața locală, fie pe cele internaționale, pentru a spori transparența.

Primele demisii au apărut deja în instituțiile din Republica Moldova

Scandalul de la MoldATSA a dus deja la o serie de demisii în rândul oficialilor implicați. Dumitru Vangheli, directorul general al companiei, a fost suspendat și ulterior demis după dezvăluirile Ziarului de Gardă, care au arătat că acesta ar fi inclus informații false în CV, pretinzând că a fost pilot la Air Canada.

În același timp, Roman Cojuhari, șeful APP, și-a dat demisia, asumându-și responsabilitatea pentru lipsa de verificări riguroase în procesul de angajare a lui Vangheli.

Deputatul PAS, Radu Marian, și-a depus, de asemenea, mandatul de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, recunoscând că a greșit susținând candidatura lui Vangheli. Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat marți seară că partidul își asumă responsabilitatea pentru erorile comise la MoldATSA.

„Nu s-a verificat la timp, nu s-a reacționat pe parcurs, nu au fost investigate minuțios lucrurile”, a spus Grosu, anunțând excluderea Anastasiei Taburceanu din formațiune, potrivit sursei citate mai sus.

Declarațiile Maiei Sandu au fost criticate de opoziție

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a cerut demisia Guvernului și organizarea alegerilor anticipate, criticând-o pe Maia Sandu pentru gestionarea situației.

„E ușor să etichetezi erorile grave de sistem ca «boroboațe». Dar unde sunt consecințele? De ce niciun demnitar cu funcție înaltă nu își dă demisia de onoare?”, a scris Dodon pe rețelele sociale, după cum relatează portalul de știri citat anterior.

Maia Sandu le-a cerut instituțiilor responsabile să investigheze riguros deciziile de numire

În cadrul conferinței de presă, Maia Sandu a cerut Serviciului Fiscal de Stat și Centrului Național Anticorupție să investigheze riguros toate deciziile și acțiunile care au dus la aceste nereguli, subliniind că „nimic nu poate fi paravan pentru justificarea abuzurilor și orice sumă obținută nemeritat sau prin abuz trebuie să fie întoarsă statului”.

În plus, președinta le-a transmis un mesaj clar membrilor PAS: „Mesajul meu către oamenii din PAS este să se uite în jur, să se asigure că toți membrii echipei la toate nivelurile sunt în continuare loiali valorilor care au stat la baza creării partidului, valorilor europene”.

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