Alin: „Am făcut pe drum o oră și 40 de minute. Am crezut că voi întârzia”

La ora 10.00, trotuarul în fața colegiului „I.L.Caragiale” din București era pustiu. Elevii intraseră deja de o oră în examen. „Dar să știți că mulți dintre ei au ajuns târziu, unii au intrat pe poartă alergând. Se tot uitau când la ceas, când la telefoane”, ne-a pus la curent cu noutățile, portarul. „Și doamna de la comisie, de la bac, de aici, din școală a decis să-i lase să intre cu 10 minute mai târziu. Așa că eu am ținut porțile deschise până la 8.40. Și chiar și atunci încă mai soseau copii”.

Aseară, Bucureștiul a fost măturat de furtună, iar inundațiile care s-au produs au paralizat traficul. Azi dimineață circulația metroului a fost suspendată pe Magistrala 2, iar mai multe linii RATB au fost și ele blocate. „Am ajuns cu greu azi dimineață la liceu”, ne-a mărturisit Alin. „Eu sunt din Buftea și cu mașina am făcut o oră și 40 de minute: a fost trafic, au fost accidente, copaci căzuți. Am plecat de acasă la ora șase și am ajuns aproape de 8”, ne-a mai spus băiatul. 

Cât despre proba pe care a susținut-o astăzi, cea la matematică, Alin s-a bucurat căci, spune el, a fost ușoară. „Subiectele au fost mai simple decât ce am primit la simulare. Funcția a fost puțin mai dificilă. Dar nu mă refer neapărat la complexitatea exercițiului, ci la faptul că am avut destul de mult de scris”. 

Miriam: „Drumul a fost teribil: apă, copaci căzuți, trafic, ambuteiaje. Am crezut că n-o să ajung la Bac”

Miriam a avut emoții și mai mari. Tânăra ne-a mărturisit că a ajuns la examen la limită, cu 10 minute înainte de a se închide porțile școlii. „Am ajuns foarte greu azi dimineață la examen pentru că eu stau undeva prin Bucureștii Noi și Bulevardul Poligrafiei era blocat: peste tot era inundat, apă multă, unde nu era apă, erau foarte multe blocaje în trafic, mașini care nu se urneau efectiv…am crezut că n-o să ajung la Bac. 

Tânăra ne-a spus că nici măcar nu știa dacă se mai ține sau nu poba de Bacalaureat. „M-am gândit că poate se va amâna, așa cum s-a întâmplat cu o zi în urmă, din cauza temperaturilor ridicate”. Ca să nu riște să întârzie, Miriam a luat un Uber. „Nici metroul nu mergea din cauza inundațiilor. Mi-a fost frică să nu rămân blocată undeva pe drum, așa că nu m-am riscat și am venit cu un taxi”.  

Eleva a dat proba la istorie și ne-a spus că după ce a ajuns în sala de clasă, printre colegi, emoțiile s-au mai domolit. Ce era mai important bifase: era acolo, era la examen. Acum nu trebuia decât să se concentreze și să dea tot ce avea mai bun pentru o notă cât mai mare. „Proba la istorie a fost, cât de cât, decentă. Nici grea, nici ușoară. Mă aștept să iau 8.30-8.60. Nu pot să spun că am făcut chiar perfect. Felul în care au fost enunțate exercițiile te puneau puțin în dificultate”.

Dar, continuă ea, a recuperat puncte la eseu. „Eseul mi s-a părut ok. A fost despre democrație și totalitarism în secolul XX. Nu pot spune că a fost greu. Depinde de cum ești tu afectat de emoții. Dacă ai control asupra ta, subiectele ți se pot părea floare la ureche. Dacă ești stresat și emoționat, totul devine mai dificil. Am avut colegi care erau stresați de proba de la română, unde nu s-au descurcat atât de bine. Acum, aveau emoții mari și se gândeau să nu o dea în bară și cu istoria”. 

Alex: „Am ajuns bine la școală. Prin bălți și noroaie, dar am ajuns”

Alex a ieșit primul de la matematică. Era vesel, iar când ne-a văzut a zâmbit, semn că făcuse totul perfect. „S-a dat lege de compoziție, ușor, un sistem de ecuații unde a fost mai mult de scris, dar subiectele s-au rezolvat ușor, frumos, nu au fost calcule urâte, chiar mi-a plăcut. Mă aștept să iau 10”.

Chiar și așa, tânărul a avut de-a face și cu subiecte mai dificile. „ Cel mai dificil subiect – exercițiul 1 c de la subiectul III. Au fost foarte multe calcule, trebuia să le aranjez într-un anumit fel..dar m-am descurcat, sunt fericit cu ce am făcut, sper ca și nota să fie cea la care mă aștept”.

L-am întrebat pe Alex dacă pentru a lua o notă de 10 la bacalaureat este necesar să te meditezi. Răspunsul? „M-am meditat puțin dar, în general, am lucrat singur. Îmi place matematica, vreau să ajung departe”.

Alex ne-a spus că a ajuns la liceu prin bălți și ocolind copaci căzuți, „dar a fost în regulă. Un drum care durează 15 minute eu l-am făcut astăzi în jumătate de oră. Am venit cu mașina, era vreme urâtă, dimineața a plouat. Multe zone au fost destul de aglomerate, străduțele puțin mai libere, dar pline cu apă, inundate”. 

Darius: „M-am meditat. Altfel nu se poate lua o notă foarte mare”

Darius a dat proba la istorie și spune că va lua peste 9.50. „Cel mai greu subiect a fost subiectul doi, pentru că trebuia să spun care este noua capitală a Moldovei. M-am uitat pe text de vreo trei ori. Efectiv nu o găseam. Eu eram obișnuit cu Suceava Iași și, când colo, era Siret. Și am stat acolo să caut mult, dar până la urmă am gasit-o. M-am pregătit pentru proba aceasta cu vreo trei, patru luni înainte și da, m-am meditat 100%. Altfel nu se poate lua o notă foarte mare”. 

Cum au trăit elevii a doua probă a Bac-ului, într-o zi în care traficul din București a fost paralizat de furtună. „Apă, copaci căzuți, mașini blocate. Am crezut că n-o să mai ajung la examen” 
Elevii de la „I.L.Caragiale” au ieșit din examen zâmbind: „A fost ușor!”

Pe Corina, cu o zi înainte de probă, au copleșit-o emoțiile. Tânăra ne-a spus că a învățat la istorie până în ultima clipă. „A fost o probă ușoară pentru că am învățat și am repetat inclusiv astă noapte. La miezul nopții eu încă repetam și învățam. Am dormit vreo 5 ore. Cel mai ușor pentru mine a fost eseul. Nu mă așteptam să-mi pice comunismul”.  Cât despre cea mai grea cerință, aceasta a fost un subpunct de la subiectul 1. „Am stat jumătate de oră mă gândesc ce să scriu. Voi lua cel puțin 9.50”. 

Cum au trăit elevii a doua probă a Bac-ului, într-o zi în care traficul din București a fost paralizat de furtună. „Apă, copaci căzuți, mașini blocate. Am crezut că n-o să mai ajung la examen” 
După proba de astăzi, Dea va da mâine proba la alegere. „Am optat pentru Chimie pentru că voi continua cu facultatea de Medicină”.

Dea ne-a spus că era să întârzie la proba de astăzi. „Am plecat din timp de acasă, știam ce e pe drum, știam că s-ar putea să fie străzi inundate, multă lume cu mașina. Am făcut cam vreo 40 de minute”. 

Tânăra ne-a mai spus că ar fi preferat ca proba obligatorie a profilului să nu fi fost devansată cu o zi. „Intrasem în ritmul acela de examen. Știam că luni am la română, că urmează proba de marți, apoi cea de miercuri. Eu eram mai pregătită psihic, mental, să dau examenul marți, dar a fost bine și așa, pentru că a existat o zi tampon, în care m-am odihnit puțin, m-am relaxat”. 

Examenul la matematică a fost accesibil, ne-au spus mai toți elevii cu care am vorbit, însă unii dintre ei au avut probleme în gestionarea eficientă a timpului alocat testării. „La mate a fost destul de mult de scris”, ne-a spus Matei.

„Nu au fost subiecte imposibile, doar greuțe. Problema mea a fost însă alta: nu am avut suficient timp să transcriu de pe ciorne pe curat.  Ar fi trebuit, poate, ca anumite calcule și exerciții să le fi făcut direct pe foaia de examen. Și îmi mai este frică de ceva: să nu fi făcut un semn pe foaia de examen, pentru că, la un moment dat, mi-a curs pixul și am pătat puțin. Sper să nu se fi întâmplat nimic grav”. După Bacalaureat, Matei va merge la facultate. „O să studiez finanțe contabilitate la o universitate din Madrid”. 

Cât despre Sandra, o colegă de-a sa, aceasta a dat examen la Istorie și a fost copleșită de emoții. „Mi-a luat destul de mult timp să rezolv exercițiile, dar m-am descurcat, le-am rezolvat corect. Mi-a plăcut eseul”. Și prietena tinerei, Monica, ne-a spus același lucru: subiecte ușoare, accesibile, un eseu cu un subiect ofertant.

Cosmin, însă, un alt elev de la Caragiale, chiar la eseu s-a încurcat. „Vorba vine…mi s-a părut doar mai dificil, destul de specific, nu puteai să-ți alegi tu ce voiai să scrii, dar în rest mi s-a părut ok. Dar cred că voi lua peste 9”. 

Vremea extremă a dat peste cap desfășurarea examenului de Bacalaureat. Furtunile violente care au lovit întreaga țară au creat probleme majore de trafic, lăsând drumuri blocate și localități fără curent electric exact în dimineața în care absolvenții de liceu trebuiau să susțină probele obligatorii ale profilului: Matematică sau Istorie. Însă examenul nu a putut fi amânat. Așa că elevii care nu au ajuns să susțină probele le-au dat la ora 13.00, primind subiecte de rezervă.

Mâine, 2 iulie, urmează proba la alegere a profilului.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, tocmai a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, tocmai a făcut anunțul fulger
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
GSP.RO
Detalii cutremurătoare: „E mort, nea Nicu, e mort... A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Parteneri
Românca noastră a povestit, în lacrimi, iadul prin care trece: ”Am făcut 10 operații până acum. În tot acest timp, logosnicul ei miliardar a surprins pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Românca noastră a povestit, în lacrimi, iadul prin care trece: ”Am făcut 10 operații până acum. În tot acest timp, logosnicul ei miliardar a surprins pe toată lumea
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Val de reacții în PNL după ce puciștii au obținut în instanță suspendarea tuturor hotărârilor luate la Congres: „Au încercat să schimbe conducerea din interior”
Politică 20:40
Val de reacții în PNL după ce puciștii au obținut în instanță suspendarea tuturor hotărârilor luate la Congres: „Au încercat să schimbe conducerea din interior”
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Politică 15:22
Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul Guvern, dar cu o condiție
Parteneri
Revoltă în serviciile secrete americane. CIA și FBI blochează un plan controversat al lui Donald Trump, temându-se de un risc catastrofal
Adevarul.ro
Revoltă în serviciile secrete americane. CIA și FBI blochează un plan controversat al lui Donald Trump, temându-se de un risc catastrofal
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

5 Știri by Libertatea - Monden: Cât au încasat Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentarul de la Pro TV/ Imagini cu familia Măruță printre animale sălbatice
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea – Monden: Cât au încasat Nuțu și Sile Cămătaru pentru documentarul de la Pro TV/ Imagini cu familia Măruță printre animale sălbatice
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Stiri Mondene 18:30
Unde își va duce Gabi Bădălău băieții în vacanță, după ce aceștia se vor întoarce din Antalya. Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea. „Sunt norocoși”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Furtuna a ocolit Capitala. ANM anunţase cod roşu, rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
ObservatorNews.ro
Furtuna a ocolit Capitala. ANM anunţase cod roşu, rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Nu a mâncat carne, dar a ajuns cu 38 de PARAZIȚI în creier. Cum s-a infectat
Mediafax.ro
Nu a mâncat carne, dar a ajuns cu 38 de PARAZIȚI în creier. Cum s-a infectat
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
Redactia.ro
Incendiu la metrou în stația Universitate. Călătorii au forțat ușile ca să iasă din tren
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Scenariul neașteptat lansat de Ilie Bolojan pentru a avea un guvern funcțional cât mai rapid
Politică 21:28
Scenariul neașteptat lansat de Ilie Bolojan pentru a avea un guvern funcțional cât mai rapid
Val de reacții în PNL după ce puciștii au obținut în instanță suspendarea tuturor hotărârilor luate la Congres: „Au încercat să schimbe conducerea din interior”
Politică 20:40
Val de reacții în PNL după ce puciștii au obținut în instanță suspendarea tuturor hotărârilor luate la Congres: „Au încercat să schimbe conducerea din interior”
Parteneri
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător: ”A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
Fanatik.ro
Cine l-a găsit, de fapt, pe Radu Mărginean. Firul tragediei povestit pas cu pas și un detaliu cutremurător: ”A fost cel mai dureros sunet omenesc pe care l-am auzit în astă viață”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație