Alin: „Am făcut pe drum o oră și 40 de minute. Am crezut că voi întârzia”

La ora 10.00, trotuarul în fața colegiului „I.L.Caragiale” din București era pustiu. Elevii intraseră deja de o oră în examen. „Dar să știți că mulți dintre ei au ajuns târziu, unii au intrat pe poartă alergând. Se tot uitau când la ceas, când la telefoane”, ne-a pus la curent cu noutățile, portarul. „Și doamna de la comisie, de la bac, de aici, din școală a decis să-i lase să intre cu 10 minute mai târziu. Așa că eu am ținut porțile deschise până la 8.40. Și chiar și atunci încă mai soseau copii”.

Aseară, Bucureștiul a fost măturat de furtună, iar inundațiile care s-au produs au paralizat traficul. Azi dimineață circulația metroului a fost suspendată pe Magistrala 2, iar mai multe linii RATB au fost și ele blocate. „Am ajuns cu greu azi dimineață la liceu”, ne-a mărturisit Alin. „Eu sunt din Buftea și cu mașina am făcut o oră și 40 de minute: a fost trafic, au fost accidente, copaci căzuți. Am plecat de acasă la ora șase și am ajuns aproape de 8”, ne-a mai spus băiatul.

Cât despre proba pe care a susținut-o astăzi, cea la matematică, Alin s-a bucurat căci, spune el, a fost ușoară. „Subiectele au fost mai simple decât ce am primit la simulare. Funcția a fost puțin mai dificilă. Dar nu mă refer neapărat la complexitatea exercițiului, ci la faptul că am avut destul de mult de scris”.

Miriam: „Drumul a fost teribil: apă, copaci căzuți, trafic, ambuteiaje. Am crezut că n-o să ajung la Bac”

Miriam a avut emoții și mai mari. Tânăra ne-a mărturisit că a ajuns la examen la limită, cu 10 minute înainte de a se închide porțile școlii. „Am ajuns foarte greu azi dimineață la examen pentru că eu stau undeva prin Bucureștii Noi și Bulevardul Poligrafiei era blocat: peste tot era inundat, apă multă, unde nu era apă, erau foarte multe blocaje în trafic, mașini care nu se urneau efectiv…am crezut că n-o să ajung la Bac.

Tânăra ne-a spus că nici măcar nu știa dacă se mai ține sau nu poba de Bacalaureat. „M-am gândit că poate se va amâna, așa cum s-a întâmplat cu o zi în urmă, din cauza temperaturilor ridicate”. Ca să nu riște să întârzie, Miriam a luat un Uber. „Nici metroul nu mergea din cauza inundațiilor. Mi-a fost frică să nu rămân blocată undeva pe drum, așa că nu m-am riscat și am venit cu un taxi”.

Eleva a dat proba la istorie și ne-a spus că după ce a ajuns în sala de clasă, printre colegi, emoțiile s-au mai domolit. Ce era mai important bifase: era acolo, era la examen. Acum nu trebuia decât să se concentreze și să dea tot ce avea mai bun pentru o notă cât mai mare. „Proba la istorie a fost, cât de cât, decentă. Nici grea, nici ușoară. Mă aștept să iau 8.30-8.60. Nu pot să spun că am făcut chiar perfect. Felul în care au fost enunțate exercițiile te puneau puțin în dificultate”.

Dar, continuă ea, a recuperat puncte la eseu. „Eseul mi s-a părut ok. A fost despre democrație și totalitarism în secolul XX. Nu pot spune că a fost greu. Depinde de cum ești tu afectat de emoții. Dacă ai control asupra ta, subiectele ți se pot părea floare la ureche. Dacă ești stresat și emoționat, totul devine mai dificil. Am avut colegi care erau stresați de proba de la română, unde nu s-au descurcat atât de bine. Acum, aveau emoții mari și se gândeau să nu o dea în bară și cu istoria”.

Alex: „Am ajuns bine la școală. Prin bălți și noroaie, dar am ajuns”

Alex a ieșit primul de la matematică. Era vesel, iar când ne-a văzut a zâmbit, semn că făcuse totul perfect. „S-a dat lege de compoziție, ușor, un sistem de ecuații unde a fost mai mult de scris, dar subiectele s-au rezolvat ușor, frumos, nu au fost calcule urâte, chiar mi-a plăcut. Mă aștept să iau 10”.

Chiar și așa, tânărul a avut de-a face și cu subiecte mai dificile. „ Cel mai dificil subiect – exercițiul 1 c de la subiectul III. Au fost foarte multe calcule, trebuia să le aranjez într-un anumit fel..dar m-am descurcat, sunt fericit cu ce am făcut, sper ca și nota să fie cea la care mă aștept”.

L-am întrebat pe Alex dacă pentru a lua o notă de 10 la bacalaureat este necesar să te meditezi. Răspunsul? „M-am meditat puțin dar, în general, am lucrat singur. Îmi place matematica, vreau să ajung departe”.

Alex ne-a spus că a ajuns la liceu prin bălți și ocolind copaci căzuți, „dar a fost în regulă. Un drum care durează 15 minute eu l-am făcut astăzi în jumătate de oră. Am venit cu mașina, era vreme urâtă, dimineața a plouat. Multe zone au fost destul de aglomerate, străduțele puțin mai libere, dar pline cu apă, inundate”.

Darius: „M-am meditat. Altfel nu se poate lua o notă foarte mare”

Darius a dat proba la istorie și spune că va lua peste 9.50. „Cel mai greu subiect a fost subiectul doi, pentru că trebuia să spun care este noua capitală a Moldovei. M-am uitat pe text de vreo trei ori. Efectiv nu o găseam. Eu eram obișnuit cu Suceava Iași și, când colo, era Siret. Și am stat acolo să caut mult, dar până la urmă am gasit-o. M-am pregătit pentru proba aceasta cu vreo trei, patru luni înainte și da, m-am meditat 100%. Altfel nu se poate lua o notă foarte mare”.

Elevii de la „I.L.Caragiale” au ieșit din examen zâmbind: „A fost ușor!”

Pe Corina, cu o zi înainte de probă, au copleșit-o emoțiile. Tânăra ne-a spus că a învățat la istorie până în ultima clipă. „A fost o probă ușoară pentru că am învățat și am repetat inclusiv astă noapte. La miezul nopții eu încă repetam și învățam. Am dormit vreo 5 ore. Cel mai ușor pentru mine a fost eseul. Nu mă așteptam să-mi pice comunismul”. Cât despre cea mai grea cerință, aceasta a fost un subpunct de la subiectul 1. „Am stat jumătate de oră mă gândesc ce să scriu. Voi lua cel puțin 9.50”.

După proba de astăzi, Dea va da mâine proba la alegere. „Am optat pentru Chimie pentru că voi continua cu facultatea de Medicină”.

Dea ne-a spus că era să întârzie la proba de astăzi. „Am plecat din timp de acasă, știam ce e pe drum, știam că s-ar putea să fie străzi inundate, multă lume cu mașina. Am făcut cam vreo 40 de minute”.

Tânăra ne-a mai spus că ar fi preferat ca proba obligatorie a profilului să nu fi fost devansată cu o zi. „Intrasem în ritmul acela de examen. Știam că luni am la română, că urmează proba de marți, apoi cea de miercuri. Eu eram mai pregătită psihic, mental, să dau examenul marți, dar a fost bine și așa, pentru că a existat o zi tampon, în care m-am odihnit puțin, m-am relaxat”.

Examenul la matematică a fost accesibil, ne-au spus mai toți elevii cu care am vorbit, însă unii dintre ei au avut probleme în gestionarea eficientă a timpului alocat testării. „La mate a fost destul de mult de scris”, ne-a spus Matei.

„Nu au fost subiecte imposibile, doar greuțe. Problema mea a fost însă alta: nu am avut suficient timp să transcriu de pe ciorne pe curat. Ar fi trebuit, poate, ca anumite calcule și exerciții să le fi făcut direct pe foaia de examen. Și îmi mai este frică de ceva: să nu fi făcut un semn pe foaia de examen, pentru că, la un moment dat, mi-a curs pixul și am pătat puțin. Sper să nu se fi întâmplat nimic grav”. După Bacalaureat, Matei va merge la facultate. „O să studiez finanțe contabilitate la o universitate din Madrid”.

Cât despre Sandra, o colegă de-a sa, aceasta a dat examen la Istorie și a fost copleșită de emoții. „Mi-a luat destul de mult timp să rezolv exercițiile, dar m-am descurcat, le-am rezolvat corect. Mi-a plăcut eseul”. Și prietena tinerei, Monica, ne-a spus același lucru: subiecte ușoare, accesibile, un eseu cu un subiect ofertant.

Cosmin, însă, un alt elev de la Caragiale, chiar la eseu s-a încurcat. „Vorba vine…mi s-a părut doar mai dificil, destul de specific, nu puteai să-ți alegi tu ce voiai să scrii, dar în rest mi s-a părut ok. Dar cred că voi lua peste 9”.

Vremea extremă a dat peste cap desfășurarea examenului de Bacalaureat. Furtunile violente care au lovit întreaga țară au creat probleme majore de trafic, lăsând drumuri blocate și localități fără curent electric exact în dimineața în care absolvenții de liceu trebuiau să susțină probele obligatorii ale profilului: Matematică sau Istorie. Însă examenul nu a putut fi amânat. Așa că elevii care nu au ajuns să susțină probele le-au dat la ora 13.00, primind subiecte de rezervă.

Mâine, 2 iulie, urmează proba la alegere a profilului.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!