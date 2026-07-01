Reacția PNL după decizia Tribunalului București privind suspendarea hotărârilor luate la Congres

În urma hotărârii judecătorești, conducerea PNL a transmis un comunicat de presă în care subliniază că măsura de suspendare emisă de Tribunalul București nu afectează validitatea deciziilor deja adoptate în cadrul Congresului Extraordinar.

„Conducerea politică aleasă în cadrul Congresului din 21 iunie 2026 își exercită pe deplin atribuțiile statutare, iar hotărârile adoptate de noile structuri de conducere rămân valabile”, precizează PNL.

Avocații partidului au explicat, de asemenea, că suspendarea produce efecte doar pentru viitor, iar deciziile deja implementate nu mai pot fi revocate retroactiv. PNL a anunțat că va utiliza toate căile legale pentru a contesta această hotărâre.

PNL critică judecătorii și implicarea instanțelor în disputele interne din partid

Formațiunea politică a lansat acuzații privind mutarea problemelor politice în sfera judiciară. În mesajul transmis la scurt timp după decizia Tribunalului București, PNL a criticat înființarea, pe 23 iunie 2026, a șase completuri specializate exclusiv în litigiile legate de partidele politice, la doar două zile după Congresul Extraordinar.

Aceste completuri ar fi fost create printr-o decizie a președintelui Tribunalului București, fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), susține PNL în comunicatul transmis miercuri.

În plus, liberalii au contestat repartizarea unui dosar legat de anularea hotărârilor Congresului către judecătoarea M.L., invocând un posibil conflict de interese.

Potrivit comunicatului transmis de partid, judecătoarea ar fi fost anterior detașată la Ministerul Justiției, pe durata mandatului fostului ministru, care este în prezent reclamant în proces. PNL a anunțat că va solicita recuzarea acesteia.

Robert Sighiartău denunță un atac asupra democrației interne din PNL

Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, a reacționat vehement la decizia instanței, acuzând contestatarii din interiorul partidului că acțiunile lor reprezintă „un atac împotriva autonomiei unui partid politic și împotriva regulilor democratice”.

„Au încercat să schimbe conducerea PNL din interior. Nu au convins. Au pierdut. Au făcut alianță cu PSD și AUR pentru a da jos Guvernul Bolojan, astfel încât Ilie Bolojan să piardă funcția de prim-ministru și apoi să poată fi înlăturat din fruntea Partidului Național Liberal.

Au eșuat. Au mutat apoi lupta în justiție (…). Nu mai contestă doar o conducere. Contestă votul și voința membrilor Partidului Național Liberal”, a transmis Robert Sighiartău, într-o postare pe Facebook.

Ce spune Daniel Fenechiu despre decizia Tribunalului București

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a criticat decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârea Consiliului Național privind organizarea Congresului partidului. Potrivit acestuia, hotărârea este „ilogică” și va fi contestată.

Daniel Fenechiu a explicat că hotărârea Consiliului Național, vizată de Tribunal, a avut ca scop organizarea Congresului PNL, care deja a avut loc și a emis decizii importante.

„Avem mari rezerve în legătură cu această hotărâre dintr-un motiv extrem de simplu: respectiva hotărâre a Consiliului Național se referea la organizarea Congresului. Congresul a fost organizat, s-a ținut și a emis niște hotărâri”, a declarat Fenechiu pentru B1tv.ro.

El a subliniat că măsurile provizorii, precum suspendarea unei hotărâri, sunt luate de obicei pentru a preveni producerea unor prejudicii.

„Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră și pe telespectatori ce preîntâmpină această hotărâre de organizare a unui Congres în contextul în care Congresul a avut loc”, a adăugat liderul senatorilor PNL.

Ar putea sau nu să fie anulate deciziile Congresului

Întrebat dacă există posibilitatea ca instanța să anuleze complet Congresul și deciziile luate, Fenechiu nu a exclus această variantă.

„Cu siguranță se poate întâmpla orice. Deci ne putem trezi că un judecător poate să ia o asemenea decizie”, a spus Daniel Fenechiu.

Totuși, senatorul consideră că solicitările reclamanților ar fi trebuit respinse ca fiind lipsite de interes, subliniind că „Consiliul a avut loc, a convocat Congresul, Congresul a avut loc”.

Puciștii din PNL au avut parte de o victorie în instanță

Decizia Tribunalului București este considerată un succes de către susținătorii lui Adrian Veștea, care au inițiat demersul în instanță.

Aceștia au contestat legalitatea hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar, în contextul unor tensiuni interne din partid. Reprezentanții grupării contestatare au acuzat nereguli în organizarea evenimentului și au cerut anularea deciziilor adoptate.

Ce urmează după decizia Tribunalului București privind hotărârile votate la Congresul PNL

Conducerea PNL a anunțat că va respecta toate procedurile legale și va depune lista noii structuri de conducere, precum și modificările statutare, la Tribunalul București.

În același timp, avocații partidului vor continua să conteste hotărârile instanței considerate nejustificate. Primul termen al procesului privind anularea hotărârilor Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026 este programat pentru 8 iulie 2026.

Deși decizia Tribunalului București a adus o undă de incertitudine, PNL susține că aceasta nu schimbă situația actuală din partid.



„Vom folosi toate căile legale și democratice pentru a apăra Partidul Național Liberal, votul membrilor săi și principiile democratice”, a mai transmis conducerea PNL în comunicatul oficial.

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