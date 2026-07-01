Autoritățile au emis 17 mesaje prin sistemele RO-ALERT și CRAWL-TVR

Potrivit bilanțului oficial emis pentru intervalul 30 iunie, ora 08:00 – 1 iulie, ora 18:30, toate cele 2.550 de cazuri raportate au fost deja preluate și direcționate către echipele din teren, unele fiind finalizate, iar altele fiind în curs de desfășurare, în acest moment nemaiexistând apeluri în așteptare. Pentru avertizarea din timp a populației, autoritățile au emis în acest interval 17 mesaje prin sistemele RO-ALERT și CRAWL-TVR (8 în București și 9 în Ilfov).

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Pagube materiale uriașe și un mort

Prăpădul provocat de furtuni a lăsat în urmă pagube materiale uriașe, dar și un mort, o persoană fiind găsită decedată în localitatea Găneasa, Ilfov, după ce mașina în care se afla a fost strivită de un copac prăbușit.

În total, pe teritoriul județului Ilfov, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 198 de case, 66 de curți, 39 de subsoluri și 43 de străzi, degajând totodată 35 de copaci, 15 stâlpi și 5 elemente de construcție care au avariat 24 de autoturisme.

În Municipiul București, amploarea dezastrului a impus mobilizări masive de forțe, inclusiv folosirea a 5 motopompe transportabile pentru evacuarea apei acumulate în subteran la stația de metrou Piața Victoriei. Bilanțul intervențiilor din Capitală include:

Evacuarea apei: 307 case, 63 de curți, 435 de subsoluri și 128 de străzi inundate;

Degajări de obstacole: 1.089 de copaci prăbușiți, 41 de stâlpi căzuți și 86 de elemente de construcție desprinse de vânt;

Daune auto: 456 de autovehicule au fost grav afectate sau distruse în totalitate.

Stația Piața Victoriei 2 rămâne închisă până joi dimineață

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Circulația la stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată sever în urma vijeliei de marți seară, va fi reluată cel mai probabil joi dimineață, a anunțat ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Potrivit oficialului, pompele trebuie să mai evacueze aproximativ șapte milioane de litri de apă, o operațiune de amploare care va dura între 6 și 10 ore.

Cod Roșu pentru furtuni violente și descărcări electrice în București și Ilfov

Bucureștiul a fost și miercuri sub alertă de cod roșu de furtuni violente, ISUBIF emițând un mesaj RO-ALERT prin care le cere locuitorilor să evite deplasările și să se adăpostească de urgență din cauza vijeliilor, a grindinii și a ploilor torențiale prognozate între orele 18:00 și 18:45. Din fericire, am avut parte d eo ploaie normală.

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