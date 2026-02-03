Cine este Dmitri P., avocatul cu multe secrete

Dmitri P., în vârstă de aproximativ 50 de ani, nu este un disident obișnuit. Avocat de top la Moscova timp de peste două decenii, el a fost cofondatorul unei firme de avocatură cunoscute și a lucrat în cercul restrâns al oligarhiei ruse, având contacte directe cu lideri din industriile energetică și metalurgică, considerate piloni ai economiei controlate de Kremlin.

Potrivit documentelor citate de Adnkronos, Dmitri P. a acumulat, în acest context, informații sensibile despre mecanismele prin care sunt eludate sancțiunile și embargourile internaționale, prin structuri corporative, fluxuri financiare opace și artificii juridice.

Conflictul cu anturajul Kremlinului

Ruptura s-ar fi produs în momentul în care avocatul a intrat în conflict cu interese legate de cercuri apropiate de Vladimir Putin. De atunci, susține el, au urmat presiuni constante, dosare penale considerate abuzive și o escaladare a amenințărilor.

În documentele transmise autorităților italiene este menționată inclusiv o presupusă tentativă de omor asupra unuia dintre asociații săi.

Cazurile cu morți suspecte sunt din ce în ce mai dese în ultimul timp. Pe data de 7 ianuarie, un elicopter privat Robinson R44 s-a prăbușit pe teritoriul bazei de agrement Așatli-Park, în regiunea rusă Perm. Directorul companiei de transport Tattranskom, Iliaș Gimadutdinov, și șeful parcului auto din cadrul aceleiași firme, Elmir Koniakov, au murit în urma accidentului.

Un alt oligarhul rus a fost dat dispărut la începutul lunii ianuarie în Cipru, cu o săptămână înainte de a fi găsit, fără suflare, în Ambasada Rusiei.

O carte sensibilă despre ascensiunea lui Putin

Situația sa ar fi devenit și mai delicată după ce firma cu care este asociat a obținut drepturile de publicare ale unei cărți semnate de Viktor Khrolenko, o figură din cercurile de putere post-sovietice.

Cartea, care urmează să fie publicată, ar conține relatări nepublicate despre ascensiunea lui Vladimir Putin și a anturajului său, informații care, potrivit surselor citate, au fost eliminate treptat din spațiul public rus.

„Mă tem că voi ajunge ca Navalnîi”

Surse apropiate avocatului spun că Dmitri P. se teme în mod real pentru viața sa și că această teamă l-a determinat să caute protecție în afara Rusiei. El a ales Italia, considerând-o „singurul sistem juridic capabil să ofere o evaluare cu adevărat independentă”, și a decis să apeleze direct la cele mai înalte niveluri ale statului.

Dosarul său a fost transmis oficial prim-ministrului Giorgia Meloni și miniștrilor italieni ai Justiției și Internelor, prin intermediul avocatului Alexandro Maria Tirelli. În solicitarea sa, Dmitri P. cere „măsuri de protecție preventivă” și un dialog instituțional, inclusiv confidențial, cu autoritățile italiene. Documentul solicită ca orice viitoare cooperare internațională care îl vizează să fie analizată „în contextul politic și al riscurilor concrete documentate”.

„Astăzi, nu mai este periculos doar să te opui celor aflați la putere, ci și să le cunoști secretele”, a declarat avocatul său pentru Adnkronos.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE