Procesul intentat de Emanuel Mazăre, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești, se află pe rolul Tribunalului Argeș, cu primul termen stabilit pentru 16 iunie.

Performanțele olimpicului român, recunoscute internațional, dar ignorate de stat

Emanuel Mazăre a obținut în 2025 două medalii de aur la competiții de prestigiu: Olimpiada Internațională de Matematică din Australia și Olimpiada Balcanică de Matematică din Bosnia și Herțegovina.

Conform legislației în vigoare la momentul respectiv, aceste rezultate ar fi trebuit să îi aducă o bursă de excelență olimpică de gradul I.

Cu toate acestea, Guvernul a decis, pe 5 septembrie 2025, să elimine aceste burse prin Hotărârea nr. 732/2025, invocând constrângerile bugetare generate de deficitul fiscal.

Legea care a abrogat bursele de excelență a fost publicată în Monitorul Oficial după începerea anului școlar 2025-2026.

Emanuel Mazăre a depus o cerere oficială pentru acordarea bursei pe 2 octombrie 2025, însă nu a primit niciun răspuns din partea Ministerului Educației. În fața acestui refuz tacit, tânărul a decis să-și caute dreptatea în instanță.

Tatăl olimpicului român: E o nedreptate strigătoare la cer pentru un elev care a muncit atât de mult

În cererea depusă la Ministerul Educației, Emanuel Mazăre a invocat principiul constituțional al neretroactivității legii.

„Întrucât premiile au fost câștigate sub imperiul reglementării anterioare, iar dreptul la bursă s-a născut la momentul obținerii rezultatului, acest drept nu poate fi înlăturat prin abrogarea ulterioară a textului legal care l-a consacrat”, a argumentat elevul din Pitești.

Tatăl său, Alin Mazăre, a declarat că familia a fost nevoită să apeleze la instanță deoarece ministerul nu a oferit niciun răspuns oficial.

„Am așteptat luni de zile să primim un răspuns la cererea depusă de Emanuel. Este o nedreptate strigătoare la cer ca un elev care a muncit atât de mult să fie tratat astfel”, a spus acesta.

Dosarul olimpicului a fost înregistrat la Tribunalul Argeș la sfârșitul lunii aprilie, iar acum familia Mazăre așteaptă cu nerăbdare ca judecătorii să facă dreptate.

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