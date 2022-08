A murit Olivia Newton-John. Actrița și cântăreața care a devenit celebră cu filmul „Grease” avea 73 de ani

„Dame Olivia Newton-John s-a stins din viață în liniște, în această dimineață, la reședința ei din sudul Californiei, înconjurată de familie și prieteni. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei în aceste momente foarte dificile”, a scris soțul ei, John Easterling, pe contul de Instagram al cântăreței.

„Olivia a fost un simbol al reușitelor și al speranței timp de peste 30 de ani, împărtășind tuturor lupta ei cu cancerul la sân”, a adăugat soțul cântăreței.

Olivia Newton-John (2019) | Foto: Hepta.ro

Olivia Newton-John a dezvăluit în septembrie 2018 că se tratează de cancer la baza coloanei vertebrale. A fost al treilea diagnostic de cancer, după luptele împotriva cancerului de sân la începutul anilor ’90 și în 2017.

Olivia Newton-John, alături de soțul ei, John Easterling (2009) | Foto: EPA

Născută în Cambridge, Anglia, în 1948, Newton-John s-a mutat împreună cu familia în Melbourne, Australia, când avea cinci ani. După ce a câștigat un concurs de talente la o emisiune TV, „Sing, Sing, Sing”, a format, în adolescență, o trupă de fete și a început să apară în emisiuni săptămânale de muzică pop în Australia.

Datorită unei serii de hituri country și soft-rock, Newton-John era deja o cântăreață populară, la sfârșitul anilor 1970. Dar rolul ei de coprotagonistă alături de John Travolta în „Grease” din 1978, probabil cel mai popular musical din toate timpurile, a ridicat-o la un nou nivel de celebritate.

Olivia Newton-John, alături de John Travolta, în filmul „Grease” din 1978 | Foto: Hepta.ro

Filmul „Grease” (1978) | Foto: Profimedia Images

Deși avea puțină experiență actoricească (și a împlinit 29 de ani în timpul filmărilor), Newton-John a oferit o interpretare de neuitat în rolul lui Sandy, o elevă australiană transferată, care se îndrăgostește de Danny, un mascul alfa interpretat de Travolta, la un liceu din sudul Californiei în anii 1950.

Rolul în acest film i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur.

Olivia Newton-John, alături de soțul ei și de John Travolta (2010) | Foto: EPA

Actrița jucat în peste 20 de producţii artistice şi de televiziune, între ele numărându-se „Xanadu” (1980), „It’s My Party” (1996) şi „A Few Best Men” (2011).

Newton-John a înregistrat primul ei single în Anglia în 1966 și a înregistrat câteva hituri internaționale, dar a rămas în mare parte necunoscută publicului din SUA până în 1973, când „Let Be There” a devenit un hit de top 10 atât în clasamentele contemporane, cât și în cele country.

A urmat o serie de hituri care au ajuns numărul 1, printre care „I Honestly Love You”, „Have You Never Been Mellow” și „Please Mr. Please”.

Olivia Newton-John, în concert în Singapore (2007) | Foto: EPA

Olivia Newton-John a lansat, în total, 28 de albume de studio, cel mai recent fiind „Friends for Christmas”, apărut în 2016.

